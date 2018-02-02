У Німеччині хвиля масштабних страйків накрила автомобілебудівельні заводи

Компанії не погодилися на вимоги профспілки про підвищення зарплати на 6% за 12 місяців і право скоротити години роботи

Деякі з найбільших автомобілебудівних підприємств Німеччини протягом тижня були змушені призупинити роботу, адже співробітники Daimler, BMW і групи Volkswagen, які є членами профспілки IG Metal, бради участь в серії 24-годинних страйків три дні поспіль.

Минулого тижня переговори з роботодавцями зайшли в глухий кут: компанії не погодилися на вимоги профспілки про підвищення зарплати на 6% за 12 місяців і право скоротити години роботи для догляду за дітьми або старими членами сім'ї, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телерадіостанція Deutsche Welle.

Автовиробники пропонували підвищити зарплату на 6,8% за 27 місяців, але виступили проти скорочення робочого часу і додаткових посібників, пише The Wall Street Journal.

У п'ятницю страйк охопив заводи Audi і Porsche (група Volkswagen) в Інгольштадті і Цуффенхаузені, а також підприємств Daimler в Зіндельфінгені і Унтертюркхаймі, де на роботу не вийшли близько 36 тис. чоловік.

На заводі BMW в Мюнхені участь в акції протесту в п'ятницю взяли близько 7 тис. чоловік, в м.Дінгольфінг - ще 13,7 тис., роботу підприємств було призупинено. Раніше в серії страйків брали участь працівники MAN і постачальника автокомпонентів ZF Friedrichshafen.

За оцінками кельнського Інституту німецької економіки (IW), загальне зниження виручки автопрому в I кварталі внаслідок страйків складе від 62 млн до 125 млн євро. Акції Volkswagen подешевшали в п'ятницю на 1%, Porsche - на 3%, Daimler - на 1,3%, BMW - на 1,5%.

Нагадаємо, що Україна розглядає заходи проти німецьких компаній Volkswagen і Adidas, які всупереч санкціям працюють в окупованому Криму.