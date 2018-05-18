У Німеччині кажуть, що блокування "Північного потоку-2" не допоможе США експортувати більше газу

За словами міністра, Європа відповість на спроби США поставити свої економічні інтереси вище інтересів партнерів

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр вважає, що протидія будівництва газопроводу "Північний потік-2" не допоможе США збільшити продажі власного скрапленого газу.

"У них є велика інфраструктура терміналів зрідженого природного газу, яку вони повинні використовувати з вигодою для себе. Однак зріджений природний газ буде дорожчим, ніж газ, що надходить по трубопроводах, так що блокування "Північного потоку - 2" саме по собі не гарантуватиме експорт", - сказав Альтмаєр, передає Reuters.

За словами міністра, Європа відповість на спроби США поставити свої економічні інтереси вище інтересів партнерів.

"США - наші друзі і партнери, і ми хочемо захищати наші спільні цінності. Але якщо Америка понад усе, і вони ставлять свої економічні інтереси вище інших, то їм варто очікувати, що Європа буде боротися за свої власні інтереси", - додав Альтмаєр.

Нагадаємо, що в німецькому Лубміні почалося будівництво газової приймальної станції у рамках проекту газопроводу "Північний потік – 2".

Початку робіт передувало те, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.