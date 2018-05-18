Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Німеччині кажуть, що блокування "Північного потоку-2" не допоможе США експортувати більше газу

За словами міністра, Європа відповість на спроби США поставити свої економічні інтереси вище інтересів партнерів
Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр вважає, що протидія будівництва газопроводу "Північний потік-2" не допоможе США збільшити продажі власного скрапленого газу.
У Німеччині кажуть, що блокування "Північного потоку-2" не допоможе США експортувати більше газу Петер Альтмаєр. Фото: The Local

"У них є велика інфраструктура терміналів зрідженого природного газу, яку вони повинні використовувати з вигодою для себе. Однак зріджений природний газ буде дорожчим, ніж газ, що надходить по трубопроводах, так що блокування "Північного потоку - 2" саме по собі не гарантуватиме експорт", - сказав Альтмаєр, передає Reuters.

За словами міністра, Європа відповість на спроби США поставити свої економічні інтереси вище інтересів партнерів.

"США - наші друзі і партнери, і ми хочемо захищати наші спільні цінності. Але якщо Америка понад усе, і вони ставлять свої економічні інтереси вище інших, то їм варто очікувати, що Європа буде боротися за свої власні інтереси", - додав Альтмаєр.

Нагадаємо, що в німецькому Лубміні почалося будівництво газової приймальної станції у рамках проекту газопроводу "Північний потік – 2".

Початку робіт передувало те, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 05 2018 10:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.