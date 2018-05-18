У Німеччині кажуть, що блокування "Північного потоку-2" не допоможе США експортувати більше газу
"У них є велика інфраструктура терміналів зрідженого природного газу, яку вони повинні використовувати з вигодою для себе. Однак зріджений природний газ буде дорожчим, ніж газ, що надходить по трубопроводах, так що блокування "Північного потоку - 2" саме по собі не гарантуватиме експорт", - сказав Альтмаєр, передає Reuters.
За словами міністра, Європа відповість на спроби США поставити свої економічні інтереси вище інтересів партнерів.
"США - наші друзі і партнери, і ми хочемо захищати наші спільні цінності. Але якщо Америка понад усе, і вони ставлять свої економічні інтереси вище інших, то їм варто очікувати, що Європа буде боротися за свої власні інтереси", - додав Альтмаєр.
Нагадаємо, що в німецькому Лубміні почалося будівництво газової приймальної станції у рамках проекту газопроводу "Північний потік – 2".
Початку робіт передувало те, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.
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