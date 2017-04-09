У Німеччині ліквідували бомбу, через яку оголошували рекордну евакуацію

Німецькі вибухотехніки успішно ліквідували авіабомбу часів Другої світової війни, через яку у Франкфурті було здійснено наймасштабнішу в післявоєнній історії країни евакуацію.

Обов’язковій евакуації підлягли понад 60 тисяч жителів міста. У зони евакуації увійшли дві лікарні, будинки для літніх людей, оперний театр та Німецький федеральний банк, у якому зберігаються золоті запаси на суму 70 мільярдів доларів, - повідомляє Reuters.

Фахівці розпочали знешкоджувати бомбу у неділю, однак пізніше, ніж планували. Затримка відбулася через відмову деяких жителів від евакуації.