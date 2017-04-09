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У Німеччині ліквідували бомбу, через яку оголошували рекордну евакуацію

У Франкфурті знешкодили бомбу часів Другої світової війни
Німецькі вибухотехніки успішно ліквідували авіабомбу часів Другої світової війни, через яку у Франкфурті було здійснено наймасштабнішу в післявоєнній історії країни евакуацію.
У Німеччині ліквідували бомбу, через яку оголошували рекордну евакуацію Фото: Tag24

Обов’язковій евакуації підлягли понад 60 тисяч жителів міста. У зони евакуації увійшли дві лікарні, будинки для літніх людей, оперний театр та Німецький федеральний банк, у якому зберігаються  золоті запаси на суму 70 мільярдів доларів, - повідомляє Reuters.

Фахівці розпочали знешкоджувати бомбу у неділю, однак пізніше, ніж планували. Затримка відбулася через відмову деяких жителів від евакуації.

До цього найбільша евакуація у післявоєнний період, пов’язана з виявленням бомби, відбулася в Аугсбургу напередодні Різдва минулого року. Тоді в місті виявили бомбу вагою 3,8 тонн та евакуювали 54 тисячі людей.

Нагадаємо, на будівельному майданчику в університетському містечку Вестенд знайшли 1,8-тонну бомбу типу HC-4000 часів Другої світової війни

 

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04 09 2017 09:38
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