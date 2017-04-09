У Німеччині ліквідували бомбу, через яку оголошували рекордну евакуацію
Обов’язковій евакуації підлягли понад 60 тисяч жителів міста. У зони евакуації увійшли дві лікарні, будинки для літніх людей, оперний театр та Німецький федеральний банк, у якому зберігаються золоті запаси на суму 70 мільярдів доларів, - повідомляє Reuters.
Фахівці розпочали знешкоджувати бомбу у неділю, однак пізніше, ніж планували. Затримка відбулася через відмову деяких жителів від евакуації.
До цього найбільша евакуація у післявоєнний період, пов’язана з виявленням бомби, відбулася в Аугсбургу напередодні Різдва минулого року. Тоді в місті виявили бомбу вагою 3,8 тонн та евакуювали 54 тисячі людей.
Нагадаємо, на будівельному майданчику в університетському містечку Вестенд знайшли 1,8-тонну бомбу типу HC-4000 часів Другої світової війни
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