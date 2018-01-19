У Німеччині літак здійснив екстремальну посадку під час урагану

У Німеччині в аеропорту Дюссельдорфа пасажирський літак здійснив посадку під час урагану.

У складній ситуації екіпаж посадив літак без автопілота, передає видання Stern.de.

На відео, яке опублікувало видання, видно, як під час заходження на посадку сильні пориви вітру кидають літак з боку в бік. Персонал аеропорту з тривогою спостерігав за посадкою лайнера.

За даними адміністрації аеропорту, через негоду було скасовано тридцять сім рейсів. Однак деяким літакам дозволили посадку, частина з них змушені були піти на друге коло.

У цей день на території Німеччини був оголошений "червоний" рівень тривоги у зв'язку зі штормовим циклоном. Жертвами негоди стали шестеро людей, десятки людей отримали травми.