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У Німеччині літак здійснив екстремальну посадку під час урагану

У складній ситуації екіпаж посадив літак без автопілота
У Німеччині в аеропорту Дюссельдорфа пасажирський літак здійснив посадку під час урагану.
У Німеччині літак здійснив екстремальну посадку під час урагану Фото: скріншот

У складній ситуації екіпаж посадив літак без автопілота, передає видання Stern.de.

На відео, яке опублікувало видання, видно, як під час заходження на посадку сильні пориви вітру кидають літак з боку в бік. Персонал аеропорту з тривогою спостерігав за посадкою лайнера.

За даними адміністрації аеропорту, через негоду було скасовано тридцять сім рейсів. Однак деяким літакам дозволили посадку, частина з них змушені були піти на друге коло.

У цей день на території Німеччини був оголошений "червоний" рівень тривоги у зв'язку зі штормовим циклоном. Жертвами негоди стали шестеро людей, десятки людей отримали травми.

Нагадаємо, що ураган "Фрідеріке" у четвер вирував на більшій частину території Німеччини, залізничний концерн Deutsche Bahn частково призупинив рух поїздів.

 

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19 01 2018 20:16
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