У Німеччині літак здійснив екстремальну посадку під час урагану
У складній ситуації екіпаж посадив літак без автопілота, передає видання Stern.de.
На відео, яке опублікувало видання, видно, як під час заходження на посадку сильні пориви вітру кидають літак з боку в бік. Персонал аеропорту з тривогою спостерігав за посадкою лайнера.
За даними адміністрації аеропорту, через негоду було скасовано тридцять сім рейсів. Однак деяким літакам дозволили посадку, частина з них змушені були піти на друге коло.
У цей день на території Німеччини був оголошений "червоний" рівень тривоги у зв'язку зі штормовим циклоном. Жертвами негоди стали шестеро людей, десятки людей отримали травми.
Нагадаємо, що ураган "Фрідеріке" у четвер вирував на більшій частину території Німеччини, залізничний концерн Deutsche Bahn частково призупинив рух поїздів.
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