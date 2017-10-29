У Німеччині лютує потужний ураган "Герварт", - ФОТО

У Гамбурзі та Берліні пожежні загони оголосили про надзвичайний стан

Німеччину накрив новий потужний ураган "Герварт", внаслідок чого тимчасово зупинено рух поїздів майже по всій країні та перекрито автостради на півночі та на сході.

Ураган "Герварт" прийшов на територію Німеччини в ніч з суботи на неділю, - повідомляє Bild.

Повідомляється, що у період з 4 до 5 години ранку шторм був настільки сильний, що у Бранденбурзі та Берліні через падіння дерев були заблоковані головні автобани.

Фото: Bild

Фото: Bild

Німецька залізниця повідомила про зупинення руху поїздів у багатьох частинах країни.

Фото: Bild

Повідомляється, що у Гамбурзі та Берліні пожежні загони оголосили про надзвичайний стан.

Фото: Bild

Однак штормове попередження стосується не лише півночі країни. Німецька метеорологічна служба попереджає людей, що живуть у Саксонії, Саксонії-Ангальт, Тюрингії, східних районах Баварії та скрізь у гірських місцевостях, бути обережними в неділю, 29 жовтня.

На даний момент рятувальні служби повідомили, що внаслідок шторму одна людина отримала травми.

Нагадаємо, тропічний шторм Нейт забрав життя щонайменше 28 людей в Центральній Америці.