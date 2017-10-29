У Німеччині лютує потужний ураган "Герварт", - ФОТО
Ураган "Герварт" прийшов на територію Німеччини в ніч з суботи на неділю, - повідомляє Bild.
Повідомляється, що у період з 4 до 5 години ранку шторм був настільки сильний, що у Бранденбурзі та Берліні через падіння дерев були заблоковані головні автобани.
Фото: Bild
Фото: Bild
Німецька залізниця повідомила про зупинення руху поїздів у багатьох частинах країни.
Фото: Bild
Повідомляється, що у Гамбурзі та Берліні пожежні загони оголосили про надзвичайний стан.
Фото: Bild
Однак штормове попередження стосується не лише півночі країни. Німецька метеорологічна служба попереджає людей, що живуть у Саксонії, Саксонії-Ангальт, Тюрингії, східних районах Баварії та скрізь у гірських місцевостях, бути обережними в неділю, 29 жовтня.
На даний момент рятувальні служби повідомили, що внаслідок шторму одна людина отримала травми.
Нагадаємо, тропічний шторм Нейт забрав життя щонайменше 28 людей в Центральній Америці.
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