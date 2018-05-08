CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Німеччині муха завадила встановити світовий рекорд із падіння рекордно довгого ланцюжка з міні-доміно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині муха звела нанівець встановлення світового рекорду з падіння доміно, - ФОТО
Щоправда, учасникам таки вдалося встановити інші рекорди, серед яких - найдовша у Німеччині ланцюгова реакція: 596 229 стандартних кісточок доміно падали протягом 15 хвилин
Фото: DPA
Любителі доміно зібрались для встановлення рекордів у місті Нідда біля Франкфурта. Протягом двох тижнів вони формували фігури з 600 тисяч різнокольорових кісточок, повідомляє Der Spiegel.
Фото: DPA
Проте процес падіння ланцюжка з міні-доміно був запущений достроково, коли до нього підлетіла муха.
Фото: DPA
"Кісточки мають розмір нігтя маленького пальця. Муха завчасно запустила ланцюгову реакцію, після цього у нас не було часу, щоб знову вибудувати всі кісточки", - розповів про зруйновану спробу організатор Патрік Зіннер.
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