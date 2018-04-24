У Німеччині на соціальну допомогу вільно живе охоронець бен Ладена

Його не можуть депортувати в рідний Туніс, оскільки на батьківщині проти нього застосують тортури

Колишній охоронець лідера терористичної "Аль-Каїди" Усами бен Ладена з 1997 року живе у Німеччині та щомісячно отримує від держави 1167 євро соціальної допомоги.

Німецькі ЗМІ не наводять його повне ім’я, але відомо, що тунісець Самі А. подавав у Німеччині клопотання про отримання притулку, але отримав відмову, - повідомив німецький таблоїд Bild.

Й хоча німецька влада класифікувала його як небезпечного, Самі А. не можуть депортувати в рідний Туніс, оскільки вважають, що на батьківщині проти нього застосують тортури. Самі А. повинен щодня звітувати у поліцейському відділку

Зараз він живе у німецькому місті Бохум разом з дружиною і чотирма дітьми. Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія щомісячно виплачує охоронцю архітектора терористичних атак 11 вересня 2001 року 1167 євро. Сам він заперечує зв’язки із джихадистською мережею.

Згідно із показами свідків під час суду в Німеччині у 2005 році, Самі А. впродовж декількох місяців у 2000 році, незадовго до терактів у США, був одним із охоронців бен Ладена в Афганістані. У 2006 році проти нього велося розслідування через зв’язки з "Аль-Каїдою", але обвинувачення так і не було висунуте.