У Німеччині на соціальну допомогу вільно живе охоронець бен Ладена
Німецькі ЗМІ не наводять його повне ім’я, але відомо, що тунісець Самі А. подавав у Німеччині клопотання про отримання притулку, але отримав відмову, - повідомив німецький таблоїд Bild.
Й хоча німецька влада класифікувала його як небезпечного, Самі А. не можуть депортувати в рідний Туніс, оскільки вважають, що на батьківщині проти нього застосують тортури. Самі А. повинен щодня звітувати у поліцейському відділку
Зараз він живе у німецькому місті Бохум разом з дружиною і чотирма дітьми. Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія щомісячно виплачує охоронцю архітектора терористичних атак 11 вересня 2001 року 1167 євро. Сам він заперечує зв’язки із джихадистською мережею.
Згідно із показами свідків під час суду в Німеччині у 2005 році, Самі А. впродовж декількох місяців у 2000 році, незадовго до терактів у США, був одним із охоронців бен Ладена в Афганістані. У 2006 році проти нього велося розслідування через зв’язки з "Аль-Каїдою", але обвинувачення так і не було висунуте.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські губернаториПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
- "Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війнуПонад 200 бізнес-ветеранів, які повернулися з війни, зібрано в одну базу. Понад 100 з них оприлюдненні на сайті "Veterano service". Сайті, який вигадала і створила киянка Лариса Микитьон