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У Німеччині набув чинності закон проти розпалювання ненависті в інтернеті

Перевірок зазнаватимуть такі соцмережі, як Facebook, VK, Tumblr, фотохостинг Flickr і відеосервіс Vimeo
У Німеччині з 1 жовтня набув чинності закон, що зобов'язує онлайн-сервіси оперативніше обробляти скарги, пов'язані з можливим розпалюванням ненависті, і видаляти такі записи.
У Німеччині набув чинності закон проти розпалювання ненависті в інтернеті Фото: з вільних джерел

"Закон передбачає, що "очевидно злочинні" висловлювання повинні бути видалені або заблоковані протягом 24 годин з моменту надходження скарги на них. У деяких випадках на ці дії компаніям відводиться тиждень", - повідомляє DW.

Водночас критики закону вказують, що такі часові обмеження можуть обернутися тим, що у спірних випадках компанії видалятимуть коментарі, аби не зазнати штрафних санкцій.

Однак Мін'юст ФРН у зв'язку із цим зазначає, що штрафи накладатимуть лише в разі систематичних порушень. Коли мине відведений законом термін, користувачі зможуть поскаржитися у Федеральне відомство юстиції, якщо, на їхню думку, скарга опрацьована невідповідно.

За даними видання Der Spiegel, перевірок зазнаватимуть такі соцмережі, як Facebook, VK, Tumblr, фотохостинг Flickr і відеосервіс Vimeo.

Нагадаємо, що Twitter заблокував 201 обліковий запис у зв'язку з розслідуванням імовірного втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.

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02 10 2017 15:37
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