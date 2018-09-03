У Німеччині назвали незаконним рішення США щодо введення мит на метали
"ЄС підкреслить загальну і рішучу позицію з цього питання. Ці мита зачіпають передусім споживачів і шкодять міжнародним торгівельним потокам, а також мають небезпеку розкручування спіралі ескалації", - заявив під час брифінгу представник уряду ФРН Георг Штрайтер, інформує "ТАСС".
Він наголосив, що мита незаконні, і влада Німеччини планує розглянути, як на них відреагувати. Обговорення реакції Євросоюзу призначено на саміт ЄС, який пройде в кінці березня.
Німецьке міністерство економіки у свою чергу заявило, що вирішувати проблему надлишку виробничих потужностей шляхом прийняття односторонніх заходів - це хибний метод.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у четвер, 8 березня, підписав розпорядження, яке вводить мита на імпорт продукції сталеливарної і алюмінієвої промисловості. При цьому, він обіцяв розглянути питання звільнення від мит ряду країн, таких як Австралія, Канада і Мексика.
Водночас, у Кабінеті Міністрів України та Міністерстві економічного розвитку і торгівлі заявили, що вживають усіх заходів, щоб українська продукція була виключена з-під дії американських спецмит на вироби зі сталі та алюмінію.
Раніше, експерти заявляли, що нові заходи можуть призвести до торгової війни низки країн проти США. Збитків зазнають виробники Китаю, Європейського Союзу, Туреччини, Південної Кореї і Японії.
Також у відповідь на таке рішення ЄС анонсував введення мита на ввезені зі США цитрусові, тютюн і віскі. Генеральний директор Світової організації торгівлі Роберту Азеведу попередив, що це рішення США може спровокувати глобальну торговельну війну.
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