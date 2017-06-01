У Німеччині пляж засипало кіндер-сюрпризами, - ВІДЕО
У Німеччині жителі острова Лангеог виявили на березі Північного моря десятки тисяч пластикових яєць з іграшками всередині, повідомляє Associated Press.
Імовірно яйця перебували в контейнері і були загублені вантажним судном по дорозі в Бремерхафен. На березі були також знайдені цеглинки з конструктора Lego.
На даний момент місцеві жителі займаються прибиранням пляжу.
За словами співробітниці місцевого дитячого садка Сабіни Биркфельд, вона привела 27 дітей для очищення території і кінця пластиковим яйцям з сюрпризами не видно.
Мер Лангеога Уве Гаррельсп зізнався, що спочатку прийняв подію за диво. І тільки потім усвідомив серйозність проблеми.
"Це зашкодить навколишньому середовищу і дуже шкідливо для тварин", — заявив він.
Місцеві жителі збирали яйця весь четвер і продовжують прибирання пляжу. Ділянка берега, завалена іграшковими яйцями становить півкілометра.
Нагадаємо, через пошкодження труби нафтопроводу на узбережжя Каліфорнії вилилося 80 тисяч літрів нафти. У Тихому океані утворилася пляма довжиною в 6,5 км.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: