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У Німеччині пляж засипало кіндер-сюрпризами, - ВІДЕО

Імовірно яйця перебували в контейнері і були загублені вантажним судном
На острові Лангеог в Німеччині знайшли кілька десятків тисяч пластикових яєць з іграшками усередині.
У Німеччині пляж засипало кіндер-сюрпризами, - ВІДЕО Фото:AP

У Німеччині жителі острова Лангеог виявили на березі Північного моря десятки тисяч пластикових яєць з іграшками всередині, повідомляє Associated Press.

Імовірно яйця перебували в контейнері і були загублені вантажним судном по дорозі в Бремерхафен. На березі були також знайдені цеглинки з конструктора Lego.

На даний момент місцеві жителі займаються прибиранням пляжу.

За словами співробітниці місцевого дитячого садка Сабіни Биркфельд, вона привела 27 дітей для очищення території і кінця пластиковим яйцям з сюрпризами не видно.

Мер Лангеога Уве Гаррельсп зізнався, що спочатку прийняв подію за диво. І тільки потім усвідомив серйозність проблеми.

"Це зашкодить навколишньому середовищу і дуже шкідливо для тварин", — заявив він.

Місцеві жителі збирали яйця весь четвер і продовжують прибирання пляжу. Ділянка берега, завалена іграшковими яйцями становить півкілометра.

Нагадаємо, через пошкодження труби нафтопроводу на узбережжя Каліфорнії вилилося 80 тисяч літрів нафти. У Тихому океані утворилася пляма довжиною в 6,5 км.

 
 
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06 01 2017 11:15
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