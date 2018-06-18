CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Німеччині поліція затримала виконавчого директора автоконцерну Audi Руперта Штадлера у зв’язку з "дизельним скандалом".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині поліція затримала главу Audi Руперта Штадлера
Його обвинувачують у фальсифікації даних з показниками викидів шкідливих речовин в атмосферу від дизельних двигунів
Фото: з відкритих джерел
"Ми підтверджуємо, що пана Штадлера заарештували сьогодні вранці", - зазначив представник компанії Volkswagen, філією якої є Audi, додавши, що до справи Штадлера застосовується презумпція невинуватості.
Зараз триває перевірка обґрунтованості його арешту.
Додамо, німецький автомобільний концерн Volkswagen має сплатити штраф на суму один мільярд євро у справі про маніпуляції з програмним забезпеченням машин з дизельними двигунами.
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