У Німеччині поліція затримала главу Audi Руперта Штадлера

Його обвинувачують у фальсифікації даних з показниками викидів шкідливих речовин в атмосферу від дизельних двигунів

У Німеччині поліція затримала виконавчого директора автоконцерну Audi Руперта Штадлера у зв’язку з "дизельним скандалом".

"Ми підтверджуємо, що пана Штадлера заарештували сьогодні вранці", - зазначив представник компанії Volkswagen, філією якої є Audi, додавши, що до справи Штадлера застосовується презумпція невинуватості.

Зараз триває перевірка обґрунтованості його арешту.

Додамо, німецький автомобільний концерн Volkswagen має сплатити штраф на суму один мільярд євро у справі про маніпуляції з програмним забезпеченням машин з дизельними двигунами.