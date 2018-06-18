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У Німеччині поліція затримала главу Audi Руперта Штадлера

Його обвинувачують у фальсифікації даних з показниками викидів шкідливих речовин в атмосферу від дизельних двигунів
У Німеччині поліція затримала виконавчого директора автоконцерну Audi Руперта Штадлера у зв’язку з "дизельним скандалом".
У Німеччині поліція затримала главу Audi Руперта Штадлера Фото: з відкритих джерел

"Ми підтверджуємо, що пана Штадлера заарештували сьогодні вранці", - зазначив представник  компанії Volkswagen, філією якої є Audi, додавши, що до справи Штадлера застосовується презумпція невинуватості. 

Зараз триває перевірка обґрунтованості його арешту.

Додамо, німецький автомобільний концерн Volkswagen має сплатити штраф на суму один мільярд євро у справі про маніпуляції з програмним забезпеченням машин з дизельними двигунами.

 
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18 06 2018 13:54
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