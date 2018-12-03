У Німеччині помер "бухгалтер Освенцима", засуджений до чотирьох років в'язниці

У Німеччині у віці 96 років помер колишній есесівець Оскар Гренінг, відомий як "бухгалтер Освенцима".

Про цк повідомляє німецьке видання Spiegel.

За інформацією видання, Гренінг помер в лікарні в п'ятницю, 9 березня. У прокуратурі Ганновера зазначили, що отримали відповідне повідомлення від адвоката Гренінга. Але вони поки не мають у своєму розпорядженні свідоцтва про смерть колишнього есесівця.

Нагадаємо, що в 2015 році окружний суд Люнебурга засудив Оскара Гренінга до чотирьох років тюремного ув'язнення за причетність до вбивств 300 тисяч в'язнів концтабору Освенцим (Аушвіц-Біркенау). На початку 2018 роки йому відмовили у помилуванні.

Розслідування справи Гренінга було припинено в 1985 році і відновлено в 2014 році на основі дослідчої перевірки Центрального управління з розслідування злочинів націонал-соціалізму в Людвігсбурзі.

Гренінг служив в Освенцимі в період з 1942 по 1944 рік. Хоча він і не брав безпосередньої участі в масових вбивствах, а займався фінансами і розпоряджався цінними речами депортованих євреїв. Зокрема, забирав гроші з багажу ув'язнених і переправляв їх до центрального управління SS в Берліні. За це його охрестили "бухгалтером Освенцима".

Раніше щодо Ґренінґа вже проводилося розслідування, однак у 1985 році воно було припинено за відсутністю доказів. Одне із попередніх звинувачень було пред’явлене на основі дослідчої перевірки Центрального управління з розслідування злочинів націонал-соціалізму в Людвіґсбурзі. В 2014 році ним були ініційовані обшуки у помешканнях колишніх есесівців по всій країні.

Додамо, що після Нюнбергського процесу над керівництвом III Рейху звинувачення у військових злочинах були висунуті проти 106 тис солдатів. Близько 13 тис опинилися на лаві підсудних, і половину з них визнали винними.

У квітні 2015 "бухгалтер Освенціма" визнав провину і вибачився перед родичами в’язнів.