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У Німеччині роздають йод на випадок аварії на бельгійській АЕС

Людям, яким менш як 45 років, вагітним і жінкам, які годують грудьми, пропонують реєструватися онлайн для отримання сертифікатів на медикаменти
Мешканцям міста Аахен і трьох сусідніх районів на заході Німеччини роздають таблетки з йодом на випадок аварії на бельгійській АЕС.
У Німеччині роздають йод на випадок аварії на бельгійській АЕС АЕС "Тіанж", Бельгія. Фото: dpa

Акція почалася в п'ятницю, 1 вересня, і триватиме до кінця листопада. Причина - географічна близькість регіону до атомної електростанції "Тіанж" у сусідній Бельгії, інформує DW.

Цю АЕС вважають небезпечною, оскільки в корпусі одного з її реакторів виявили численні пошкодження, повідомляє інформагентство dpa.

У разі аварії на АЕС ці таблетки мають перешкодити щитоподібній залозі абсорбувати радіоактивний йод.

Людям, яким менш як 45 років, вагітним і жінкам, які годують грудьми, пропонують реєструватися онлайн для отримання сертифікатів на медикаменти.

В аптеках ці сертифікати можна безкоштовно обміняти на таблетки. Тим, кому за 45, лікарі не радять уживати йод через можливі побічні ефекти.

2016 року німецькі парламентарії розкритикували рішення Бельгії продовжити експлуатацію АЕС "Тіанж" і "Дул". "Тіанж" розташована за 70 кілометрів від німецького Аахена, а "Дул" - за майже 150 кілометрів від німецького кордону. ЗМІ неодноразово повідомляли про ці електростанції як про проблемні.

Нагадаємо, що на даху ядерного реактора на АЕС "Бюже" у центрально-східній Франції виникла пожежа.

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02 09 2017 11:19
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