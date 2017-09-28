У Німеччині шантажист вимагає мільйони, погрожуючи отруїти їжу у супермаркетах ЄС

За даними поліції, до цього часу про жодні випадки отруєння не повідомлялося

У Німеччині невідомий чоловік вимагає мільйони євро, погрожуючи отруїти їжу у супермаркетах по всій Німеччині та в інших країнах ЄС.

Про це заявили у поліції Німеччини, повідомляє Reuters.

За даними поліції, до цього часу про жодні випадки отруєння не повідомлялося.

У поліції заявили, що злочинець повідомив про свої погрози електронною поштою після того, як розмістив отруту у продуктах (йдеться навіть про дитяче харчування) в деяких супермаркетах на півдні Німеччини ще на початку вересня.

Тепер чоловік погрожує зробити таке по всій Німеччині та в інших країнах Європи, якщо йому не буде виплачено багато мільйонів євро.

"Ми дуже серйозно ставимося до цієї загрози", - заявив Уве Штумерер, заступник начальника поліції у південному місті Констанц.

"Немає причин для паніки чи істерики", - додав він, попереджаючи споживачів про те, що вони повинні уважно перевіряти упаковку при покупці товарів.

Наразі поліція розшукує підозрюваного, якого помітили на відео з камер спостереження в одному із супермаркетів у місті, недалеко від Констанца.

Підозрюваним виявився чоловік близько 50 років. Фото чоловіка було оприлюднено, щоб допомогти у пошуку.

У поліції також повідомили, що вони виявили у дитячому продукті етиленгліколь, безбарвну рідину без запаху, яку використовують при виробництві антифризів, та яка може бути смертельною при споживанні.

"Справа складана, оскільки шантажист не сказав, яку саме їжу він хоче отруїти, чи яку отруту він буде використовувати", - заявив представник із захисту прав споживачів Німеччини.

Як повідомляв iPress.ua, 22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.

Станом на ранок 24 вересня кількість госпіталізованих зросла до 32 осіб. Згодом кількість потерпілих від отруєння копченою рибою у Львові збільшилася до 52 осіб.

У вівторок, 26 вересня, у лікарнях Львівської області на лікуванні перебуває 58 осіб, які отруїлися копченою рибою, купленої на львівському ринку. Четверо освіб відмовилися від госпіталізації, ще одного виписали з лікарні.