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У Німеччині щодня зникає до 300 осіб

Близько половини зниклих безвісти неповнолітніх становлять молоді біженці без супроводу
Торік у Німеччині зникли безвісти 11 тисяч осіб, з них 7 тисяч - неповнолітні.
У Німеччині щодня зникає до 300 осіб Фото: tsn.ua

Такі дані з посиланням на Федеральне управління кримінальної поліції (ВКА) призводить Welt, повідомляє "Укрінформ".

"За даними ВКА у Вісбадені, по всій країні зникли безвісти близько 11 тис. осіб, у тому числі понад 7 тис. віком до 18 років... Щодня у Німеччині заводять справи про зникнення від 250 до 300 осіб", - йдеться в повідомленні.

Близько половини зниклих безвісти неповнолітніх становлять, за даними ВКА, молоді біженці без супроводу. Станом на 1 жовтня 2018 року, близько 3500 біженців без супроводу у Німеччині зникли безвісти, в тому числі 902 – діти віком до 13 років. Однак, дану статистику навряд чи можна вважати точною, оскільки деякі біженці (це відноситься і до дорослих) неодноразово реєструвалися через розбіжності в написанні їхніх імен.

Деякі справи вирішуються за кілька днів, інші - через роки. Найгучнішою за останній час стала справа про зникнення дівчинки Пеггі, тіло якої виявили через 15 років після вбивства, а підозрюваний у його скоєнні був заарештований два тижні тому.

Нагадаємо, за 11 місяців 2018 року від торгівлі людьми потерпіли 223 людини.

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24 12 2018 22:33
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