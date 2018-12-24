У Німеччині щодня зникає до 300 осіб

Торік у Німеччині зникли безвісти 11 тисяч осіб, з них 7 тисяч - неповнолітні.

Такі дані з посиланням на Федеральне управління кримінальної поліції (ВКА) призводить Welt, повідомляє "Укрінформ".

"За даними ВКА у Вісбадені, по всій країні зникли безвісти близько 11 тис. осіб, у тому числі понад 7 тис. віком до 18 років... Щодня у Німеччині заводять справи про зникнення від 250 до 300 осіб", - йдеться в повідомленні.

Близько половини зниклих безвісти неповнолітніх становлять, за даними ВКА, молоді біженці без супроводу. Станом на 1 жовтня 2018 року, близько 3500 біженців без супроводу у Німеччині зникли безвісти, в тому числі 902 – діти віком до 13 років. Однак, дану статистику навряд чи можна вважати точною, оскільки деякі біженці (це відноситься і до дорослих) неодноразово реєструвалися через розбіжності в написанні їхніх імен.

Деякі справи вирішуються за кілька днів, інші - через роки. Найгучнішою за останній час стала справа про зникнення дівчинки Пеггі, тіло якої виявили через 15 років після вбивства, а підозрюваний у його скоєнні був заарештований два тижні тому.

Нагадаємо, за 11 місяців 2018 року від торгівлі людьми потерпіли 223 людини.