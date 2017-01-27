У Німеччині "шпигунів" Фірташа визнали винними в корупції в особливо великих розмірах
"У п'ятницю, 27 січня, Земельний суд у північнонімецькому місті Шверін виніс вирок у справі колишнього головного комісара кримінальної поліції землі Мекленбург-Передня Померанія Хайнца-Петера Гандорфа і екс-агента спецслужби НДР "штазі" Христини (Ніни) Вілкенін. Колишнього держслужбовця засудили до трьох років ув'язнення за отримання хабарів в особливо великих розмірах, розкриття службових таємниць і ухилення від сплати податків; Вілкенін, яка називає себе "приватним детективом", доведеться провести у в'язниці два роки і десять місяців", - інформує DW з посиланням на прес-службу суду.
Згідно з повідомленням, протягом семи років Дмитро Фірташ отримував від обох різного роду службову інформацію. Сподіваючись уникнути екстрадиції в США, олігарх, за даними прокуратури Шверіна, звернувся до послуг Вілкенін. Вона, зі свого боку, дала доручення тодішньому комісару зв'язатися з американськими правоохоронними органами і спецслужбами і отримати внутрішню інформацію у справі олігарха.
Незважаючи на те, що операція врешті-решт провалилася, жінка, за даними звинувачення, заплатила спільникові за роботу 26 тис. євро. Всього у зв'язку з випадком Фірташа, як заявляли представники прокуратури в суді, Вілкенін отримала близько 420 тис. євро. Водночас сама вона визнала в суді, що особисто отримала близько 110 тис. євро за роботу, пов'язану зі справою олігарха.
Всього за виконання різних доручень колишній комісар, за даними слідства, за час спільництва отримав від екс-агента близько 270 тис. євро. Якби замовлення Фірташа було виконане, за роботу Вілкенін могла б отримати від бізнесмена до 750 тис. євро, заявила на суді сторона обвинувачення.
Терміни ув'язнення засуджених під час перебігу процесу були суттєво скорочені через те, що обидва визнали свою провину. Спочатку їм загрожувало до десяти років ув'язнення. Останньою вимогою звинувачення були три роки і два місяці ув'язнення для екс-комісара і три роки - для екс-агента.
Втім, проти самого Фірташа в Німеччині кримінальної справи досі не порушили.
Нагадаємо, український олігарх Дмитро Фірташ був оголошений у розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми спільниками - громадянами України.
Одночасно з видачею ордера на розшук у Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших ймовірних спільників Фірташа.
Вони безпосередньо займалися відмиванням капіталів українського олігарха. Серед затриманих - відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуна.затримано одинадцять осіб, серед яких виявися син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан.
Нагадаємо, що Дмитро Фірташ вже понад півтора роки перебуває в Австрії. Там він був арештований в 2014 році за запитом влади США.
У США Фірташа звинувачують у тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії. Олігархові загрожує до 50 років в'язниці та конфіскація всіх активів.
На початку грудня Фірташ анонсував своє повернення в Україну, після чого МВС зробило заяву, що затримає олігарха по приїзді.
Згодом Фірташ все таки відмовився від поїздки.
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