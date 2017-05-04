У Німеччині штрафуватимуть соцмережі на €50 млн за фейкові новини і агресію

Уряд Німеччини сьогодні, 5 квітня, підтримав законопроект про введення штрафів на суму до €50 млн для соцмереж, якщо ті не дадуть користувачам можливості скаржитися на повідомлення і фейкові новини, розпалюють ненависть, або відмовляться видаляти такий контент.

Законопроект також буде поширюватися на повідомлення, які вважатимуть дитячою порнографією або закликами до тероризму - ці дві категорії були відсутні в первинній версії, повідомляє dpa.

Крім самих компаній, штрафи можуть поширюватися і на топ-менеджерів соцмереж, проте для них верхня планка нижча - €5 млн.

Якщо законопроект буде прийнято у поточному вигляді, то умови роботи в Німеччині для Facebook і інших соцмереж будуть найжорсткішими у світі. Наприклад, на видалення інформації, що порушує закон, компаніям даватимуть лише 24 години.

Уряд декілька разів попереджав інтернет-компанії, що вони недостатньо ефективно борються з такими повідомленнями, що розпалюють ненависть, у тому числі спрямованими проти мігрантів.

Крім того, у вересні цього року в Німеччині пройдуть вибори. Багато німецьких політиків побоюються, що перед виборами в соцмережах з'явиться велика кількість неправдивої інформації, зазначає BBC.

У Німеччині вже діє один із найжорсткіших у світі законів про агресивну риторику, який стосується поширення наклепів, підбурювання і погроз.

Нагадаємо, що командний центр кібервійськ (CIR), розташований у Бонні (Німеччина), розпочав роботу в суботу, 1 квітня.