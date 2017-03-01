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У Німеччині склали рейтинг найбільш безпечних авіакомпаній світу

Найбезпечнішою європейською авіакомпанією є KLM з Нідерландів
Найбільш безпечною авіакомпанією світу за підсумками 2016-го року стала компанія Сathay Pacific з Гонконгу.
У Німеччині склали рейтинг найбільш безпечних авіакомпаній світу Фото: honeymoontips.co.uk

Відповідний рейтинг безпеки склав гамбурзький центр JACDEC.

На другому місці рейтингу – компанія Emirates, на третій сходинці – EVA Air. Також у п’ятірку найбезпечніших увійшли Qatar Airways та Hainan Airlines.

Найбезпечнішою європейською авіакомпанією стала KLM з Нідерландів. У загальному рейтингу вона шоста.

Нагадаємо, що велика італійська авіакомпанія Alitalia з 2 травня 2017 року відновить польоти з Риму до Києва після тривалої перерви.

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03 01 2017 10:36
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