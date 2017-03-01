CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНайбільш безпечною авіакомпанією світу за підсумками 2016-го року стала компанія Сathay Pacific з Гонконгу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині склали рейтинг найбільш безпечних авіакомпаній світу
Найбезпечнішою європейською авіакомпанією є KLM з Нідерландів
Фото: honeymoontips.co.uk
Відповідний рейтинг безпеки склав гамбурзький центр JACDEC.
На другому місці рейтингу – компанія Emirates, на третій сходинці – EVA Air. Також у п’ятірку найбезпечніших увійшли Qatar Airways та Hainan Airlines.
Найбезпечнішою європейською авіакомпанією стала KLM з Нідерландів. У загальному рейтингу вона шоста.
Нагадаємо, що велика італійська авіакомпанія Alitalia з 2 травня 2017 року відновить польоти з Риму до Києва після тривалої перерви.
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