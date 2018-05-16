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У Німеччині спір чоловіка з папугою прийняли за домашнє насильство і викликали поліцію

Внаслідок інциденту поліцейські покинули квартиру, оскільки не було виявлено слідів злочину
Поліцейські в німецькому місті Леррах, розташованого неподалік від кордону з Швейцарією, виїхали на виклик сусідів про домашнє насильство і виявили чоловіка, що сперечається з папугою.
У Німеччині спір чоловіка з папугою прийняли за домашнє насильство і викликали поліцію Фото: з відкритих джерел

"Правоохоронці прибули на місце події і почули крики за дверима. Однак, коли правоохоронці увійшли всередину, вони виявили чоловіка, що сперечається з папугою. Чоловік заявив, що був дуже роздратований поведінкою птиха своєї дівчини і тому почав сварку. За інформацією поліцейських, папуга у відповідь голосно кричав", – йдеться у повідомленні німецького видання Barfi.

Внаслідок інциденту правоохоронці покинули будинок німця, оскільки не було виявлено слідів злочину.

Нагадаємо, що кішка, що прославилася в інтернеті завдяки своєму знаменитому похмурому вигляду, отримала 710 тисяч доларів США у справі про захист авторських прав у федеральному суді штату Каліфорнія.

 

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16 05 2018 21:53
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