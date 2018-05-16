CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліцейські в німецькому місті Леррах, розташованого неподалік від кордону з Швейцарією, виїхали на виклик сусідів про домашнє насильство і виявили чоловіка, що сперечається з папугою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині спір чоловіка з папугою прийняли за домашнє насильство і викликали поліцію
Внаслідок інциденту поліцейські покинули квартиру, оскільки не було виявлено слідів злочину
Фото: з відкритих джерел
"Правоохоронці прибули на місце події і почули крики за дверима. Однак, коли правоохоронці увійшли всередину, вони виявили чоловіка, що сперечається з папугою. Чоловік заявив, що був дуже роздратований поведінкою птиха своєї дівчини і тому почав сварку. За інформацією поліцейських, папуга у відповідь голосно кричав", – йдеться у повідомленні німецького видання Barfi.
Внаслідок інциденту правоохоронці покинули будинок німця, оскільки не було виявлено слідів злочину.
Нагадаємо, що кішка, що прославилася в інтернеті завдяки своєму знаменитому похмурому вигляду, отримала 710 тисяч доларів США у справі про захист авторських прав у федеральному суді штату Каліфорнія.
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