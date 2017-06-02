У Німеччині сподіваються, що США і Росія налагодять відносини не за рахунок України

У МЗС наголосили, що Європі слід більше думати про те, що її об'єднує, а не обговорювати те, що розколює

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель запевняє, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа поки тільки шукає власну стратегію щодо Росії.

Міністр позитивно оцінив можливість зближення США і Росії.

"Ми всі повинні сподіватися, що США і Росія досягнуть домовленості, але тільки не за рахунок України чи Європи. Однак якщо буде зниження напруженості між цими двома світовими державами, то це буде добре для розвитку подій в Сирії, для розвитку подій в Україні", - сказав Ґабріель, інформує Deutsche Welle.

При цьому він зазначив: "Для нас, німців і європейців все ясно: ми не можемо терпіти, що одна країна в Європі змінює кордони, як це зробила Росія (...). Американці бачать це так само".

За результатами зустрічей з віце-президентом США Майком Пенсом і держсекретарем Рексом Тиллерсоном Габріель підкреслив, що США мають "сильний інтерес у єдиній Європі" і "підтримують трансатлантичне партнерство в НАТО".

У зв'язку з цим німецький міністр заявив, що Європі слід більше думати про те, що її об'єднує, а не обговорювати те, що розколює.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що поважає російського президента Володимира Путіна, але це не означає, що він обов'язково з ним порозуміється.

Варто зазначити, що Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.

Раніше президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.