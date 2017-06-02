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У Німеччині сподіваються, що США і Росія налагодять відносини не за рахунок України

У МЗС наголосили, що Європі слід більше думати про те, що її об'єднує, а не обговорювати те, що розколює
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель запевняє, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа поки тільки шукає власну стратегію щодо Росії.
У Німеччині сподіваються, що США і Росія налагодять відносини не за рахунок України Зігмар Габріель. Фото: newsru.co.il

Міністр позитивно оцінив можливість зближення США і Росії.

"Ми всі повинні сподіватися, що США і Росія досягнуть домовленості, але тільки не за рахунок України чи Європи. Однак якщо буде зниження напруженості між цими двома світовими державами, то це буде добре для розвитку подій в Сирії, для розвитку подій в Україні", - сказав Ґабріель, інформує Deutsche Welle.

При цьому він зазначив: "Для нас, німців і європейців все ясно: ми не можемо терпіти, що одна країна в Європі змінює кордони, як це зробила Росія (...). Американці бачать це так само".

За результатами зустрічей з віце-президентом США Майком Пенсом і держсекретарем Рексом Тиллерсоном Габріель підкреслив, що США мають "сильний інтерес у єдиній Європі" і "підтримують трансатлантичне партнерство в НАТО".

У зв'язку з цим німецький міністр заявив, що Європі слід більше думати про те, що її об'єднує, а не обговорювати те, що розколює.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що поважає російського президента Володимира Путіна, але це не означає, що він обов'язково з ним порозуміється.

Варто зазначити, що Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.

Раніше президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.

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06 02 2017 08:29
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