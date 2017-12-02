ПОЛІТИКА НОВИНИВ Берліні почалося засідання Федеральних зборів по обранню президента Німеччині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині стартували президентські вибори
На виборах президента в Німеччині зареєстровано п'ять кандидатів
Фото: з вільних джерел
"Засідання відкрив голова бундестагу Норберт Ламмерт (Norbert Lammert). У своїй промові він зробив екскурс в історію створення Федеральних зборів, підкреслив важливість посту президента в політичній системі ФРН, пояснив делегатам зібрання процедуру голосування і назвав імена п'яти кандидатів на посаду федерального президента", - йдеться в повідомленні видання Deutsche Welle.
Всього кандидатів на пост глави країни п'ять:
- Крістоф Буттерверг ("Ліва партія")
- Олександр Хольд (партія "Вільні виборці")
- Альбрехт Глазер (віце-голова "Альтернативи для Німеччини")
- Енгельберт Зоннеборне (висуванець "піратів")
- Франк-Вальтер Штайнмайер (екс-міністр закордонних справ)
Зазначимо, німецька влада серйозно ставиться до можливих кібератак з Росії перед виборами в бундестаг.
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12 02 2017 14:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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