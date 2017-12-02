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У Німеччині стартували президентські вибори

На виборах президента в Німеччині зареєстровано п'ять кандидатів
В Берліні почалося засідання Федеральних зборів по обранню президента Німеччині.
У Німеччині стартували президентські вибори Фото: з вільних джерел

"Засідання відкрив голова бундестагу Норберт Ламмерт (Norbert Lammert). У своїй промові він зробив екскурс в історію створення Федеральних зборів, підкреслив важливість посту президента в політичній системі ФРН, пояснив делегатам зібрання процедуру голосування і назвав імена п'яти кандидатів на посаду федерального президента", - йдеться в повідомленні видання Deutsche Welle.

Всього кандидатів на пост глави країни п'ять:

  • Крістоф Буттерверг ("Ліва партія")
  • Олександр Хольд (партія "Вільні виборці")
  • Альбрехт Глазер (віце-голова "Альтернативи для Німеччини")
  • Енгельберт Зоннеборне (висуванець "піратів")
  • Франк-Вальтер Штайнмайер (екс-міністр закордонних справ)

 

Зазначимо, німецька влада серйозно ставиться до можливих кібератак з Росії перед виборами в бундестаг.

 
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12 02 2017 14:56
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