У Німеччині стартували президентські вибори

На виборах президента в Німеччині зареєстровано п'ять кандидатів

В Берліні почалося засідання Федеральних зборів по обранню президента Німеччині.

"Засідання відкрив голова бундестагу Норберт Ламмерт (Norbert Lammert). У своїй промові він зробив екскурс в історію створення Федеральних зборів, підкреслив важливість посту президента в політичній системі ФРН, пояснив делегатам зібрання процедуру голосування і назвав імена п'яти кандидатів на посаду федерального президента", - йдеться в повідомленні видання Deutsche Welle.

Всього кандидатів на пост глави країни п'ять:

Крістоф Буттерверг ("Ліва партія")

Олександр Хольд (партія "Вільні виборці")

Альбрехт Глазер (віце-голова "Альтернативи для Німеччини")

Енгельберт Зоннеборне (висуванець "піратів")

Франк-Вальтер Штайнмайер (екс-міністр закордонних справ)

Зазначимо, німецька влада серйозно ставиться до можливих кібератак з Росії перед виборами в бундестаг.