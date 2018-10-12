У Німеччині страйкують залізничники

У Німеччині в понеділок, 10 грудня, почалися попереджувальні страйки залізничників, організовані Профспілкою працівників залізниці та транспорту EVG.

Компанія Deutsche Bahn призупинила по всій країні рух поїздів далекого прямування.

За словами представника компанії, роботу цих поїздів припинено щонайменше до кінця страйку, який офіційно має завершитися о 9-й годині ранку. Однак його наслідки будуть відчуватися цілий день, повідомляє Deutsche Welle.

Deutsche Bahn попередила пасажирів про перебої в графіку руху поїздів і рекомендувала їм, по можливості, перенести поїздки на вівторок. Квитки збережуть свою придатність, пасажирам, які прямують із пересадками, упродовж 10 та 11 грудня буде дозволено пересідати на будь-які зручні для них потяги без доплати.

З багатьох регіонів ФРН повідомляють також про масштабні перебої в роботі регіонального залізничного транспорту. Наприклад, з Нюрнберга скасовані всі приміські поїзди в напрямку Вюрцбурга, Мюнхена і Берліна. Найбільше через страйк страждає південно-західна частина Німеччини. Робота головного вокзалу Карлсруе повністю зупинена.

У Берліні з раннього ранку не курсують приміські електрички. По всій Німеччині також відзначають перебої в русі вантажного залізничного транспорту.

Профспілка EVG оголосила попереджувальний страйк після провалу тарифних переговорів з Deutsche Bahn. EVG незадоволений тим, що йому не вдалося домогтися необхідного підвищення зарплати для 160 тисяч своїх членів. Deutsche Bahn, зі свого боку, розкритикувала страйк як абсолютно непотрібну акцію, оскільки, на думку компанії, тарифні переговори йшли успішно.