Німецькі розробники представили літаюче таксі
За словами розробників, вертоліт можна зарядити протягом 40 хвилин за допомогою швидкого зарядного пристрою. Повітряне таксі може досягати максимальної швидкості 100 км/год протягом обмеженого періоду часу, - повідомляє Business Insider.
Фото:businessinsider
VTOL працює на дев'яти батареях, які дозволяють йому літати протягом 17 хвилин при швидкості 69 км/год.
Вертоліт оснащений датчиками, які могли б дозволити йому літати на автопілоті у майбутньому, але на старті проекту транспортом керуватимуть пілоти.
Нагадаємо, влада нідерландських міст Ербек і Бодегравен вирішила піти назустріч любителям гаджетів і встановила спеціальні світлофори для тих, хто ходить по вулицях, дивлячись в телефони або планшети.
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