Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Німецькі розробники представили літаюче таксі

Випробовування повітряної служби таксі розпочнеться у 2018 році
У Німеччині розробили повітряну службу таксі, яку будуть обслуговувати вертольоти VTOL, що здатні злітати та сідати при нульовій горизонтальній швидкості.
Німецькі розробники представили літаюче таксі Фото:businessinsider

За словами розробників, вертоліт можна зарядити протягом 40 хвилин за допомогою швидкого зарядного пристрою. Повітряне таксі може досягати максимальної швидкості 100 км/год протягом обмеженого періоду часу,  - повідомляє Business Insider.

Фото:businessinsider

VTOL працює на дев'яти батареях, які дозволяють йому літати протягом 17 хвилин при швидкості 69 км/год.

Вертоліт оснащений датчиками, які могли б дозволити йому літати на автопілоті у майбутньому, але на старті проекту транспортом керуватимуть пілоти.

Нагадаємо, влада нідерландських міст Ербек і Бодегравен вирішила піти назустріч любителям гаджетів і встановила спеціальні світлофори для тих, хто ходить по вулицях, дивлячись в телефони або планшети.

 

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2017 09:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Запуск Ан-132D: (З)можемо і без Росії

Запуск Ан-132D: (З)можемо і без Росії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.