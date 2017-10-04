Німецькі розробники представили літаюче таксі

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VTOL працює на дев'яти батареях, які дозволяють йому літати протягом 17 хвилин при швидкості 69 км/год.

Вертоліт оснащений датчиками, які могли б дозволити йому літати на автопілоті у майбутньому, але на старті проекту транспортом керуватимуть пілоти.

Нагадаємо, влада нідерландських міст Ербек і Бодегравен вирішила піти назустріч любителям гаджетів і встановила спеціальні світлофори для тих, хто ходить по вулицях, дивлячись в телефони або планшети.