Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині та Нідерландах вирує ураган: залізниця та аеропорти частково призупиняють роботу

У Нідерландах жертвами урагану вже стали не менше двох осіб
Ураган "Фрідеріке" у четвер вирував на більшій частину території Німеччини, залізничний концерн Deutsche Bahn частково призупинив рух поїздів.
У Німеччині та Нідерландах вирує ураган: залізниця та аеропорти частково призупиняють роботу Фото: Bild

Від урагану найбільше постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія, Нижня Саксонія, Саксонія, Саксонія-Анхальт, Шлезвіг-Гольштейн, Тюрінгія, Гессен, повідомляє "Укрінформ".

В деяких місцях швидкість вітру досягла 160 км/год.

Місцева влада надала право школам самим вирішувати, чи проводити в цей день заняття. В Берліні, де з ранку йде мокрий сніг на тлі поривів вітру, батькам повідомили про те, щоб вони забрали дітей опівдні.

Закриті для відвідувачів більшість зоопарків країни. У Лейпцигу закрили ковзанку.

Залізничний концерн знизив швидкість руху регіональних і поїздів далекого сполучення. А в Північному Рейні-Вестфалії і Райнланд-Пфальці регіональне й міжміське залізничне сполучення повністю припинені з ранку.

В аеропорту Дюссельдорфа довелося скасувати кілька десятків рейсів.

У Нижній Саксонії ожеледиця призвела до численних аварій. З різних міст надходять повідомлення про поранення людей поваленими деревами.

У сусідніх Нідерландах жертвами урагану вже стали не менше 2 осіб.

Нагадаємо, внаслідок урагану "Елеонор", що стався в більшій частині країн Північної Європи на початку січня, загинули три людини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2018 16:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.