У Німеччині та Нідерландах вирує ураган: залізниця та аеропорти частково призупиняють роботу
Від урагану найбільше постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія, Нижня Саксонія, Саксонія, Саксонія-Анхальт, Шлезвіг-Гольштейн, Тюрінгія, Гессен, повідомляє "Укрінформ".
В деяких місцях швидкість вітру досягла 160 км/год.
Місцева влада надала право школам самим вирішувати, чи проводити в цей день заняття. В Берліні, де з ранку йде мокрий сніг на тлі поривів вітру, батькам повідомили про те, щоб вони забрали дітей опівдні.
Закриті для відвідувачів більшість зоопарків країни. У Лейпцигу закрили ковзанку.
Залізничний концерн знизив швидкість руху регіональних і поїздів далекого сполучення. А в Північному Рейні-Вестфалії і Райнланд-Пфальці регіональне й міжміське залізничне сполучення повністю припинені з ранку.
В аеропорту Дюссельдорфа довелося скасувати кілька десятків рейсів.
У Нижній Саксонії ожеледиця призвела до численних аварій. З різних міст надходять повідомлення про поранення людей поваленими деревами.
У сусідніх Нідерландах жертвами урагану вже стали не менше 2 осіб.
Нагадаємо, внаслідок урагану "Елеонор", що стався в більшій частині країн Північної Європи на початку січня, загинули три людини.
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