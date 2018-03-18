У Німеччині тисячі курдів вийшли на мітинг проти діяльності Туреччини в Сирії

У заключній демонстрації взяли участь близько дев’яти тисяч демонстрантів

Тисячі людей у німецькому місті Ганновер 17 березня вийшли на демонстрацію проти турецької військової операції у сирійському районі Афрін.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

До міської адміністрації надійшли заявки на проведення двох заходів, у яких, за даними поліції, взяли участь до 11 тисяч людей.

Обидві акції протесту об’єдналися, після чого відбувся заключний мітинг. У ньому взяли участь близько дев’яти тисяч демонстрантів.

Одну ходу кілька разів зупиняли правоохоронці, оскільки її учасники демонстрували заборонені символи та скандували заборонені гасла, які мають стосунок до забороненої не лише в Туреччині, а й у Німеччині Робітничої партії Курдистану (РПК).

Учасники акції закидали поліцейських пластиковими пляшками та флагштоками. Під час протестів ніхто не постраждав. Правоохоронці затримали щонайменше трьох осіб. В інших великих німецьких містах також були заплановані демонстрації курдів.

Демонстрації з критикою політики президента Туреччини Ердогана та проти турецького наступу на Афрін відбуваються у Німеччині досить часто упродовж останніх двох місяців.

Нагадаємо, сьогодні турецький лідер заявив, що вільна сирійська армія під прикриттям турецьких збройних сил узяли під контроль центр сирійського міста Афрін.

Як відомо, 20 січня Туреччина почала військову операцію "Оливкова гілка" в районі міста Афрін на півночі Сирії. Генштаб Туреччини у четвер, 1 лютого, заявив про знищення 19 об’єктів забороненої в країні "Робітничої партії Курдистану" (РПК) на півночі Іраку. У ході авіаудару загинуло 49 курдських бійців.

Турецька влада називає представників курдської самооборони YPG відгалуженням Робітничої партії Курдистану(РПК), яку Анкара та чимало західних країн визнають терористичною організацією. YPG заперечує будь-які зв'язки з РПК.

За час військової операції тисячі мешканців Афріна змушені були залишити свої будинки. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про загибель 141 цивільного внаслідок турецької операції "Оливкова гілка".

Зазначимо, минулого місяця сирійські курди і уряд Дамаска досягли угоди про те, що сирійська армія увійде в регіон Афрін, щоб допомогти відбити турецький наступ.