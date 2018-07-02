У Німеччині уклали коаліційну угоду
Про це заявив глава адміністрації канцлера Петер Альтмаєр, повідомляє Spiegel.
"У нас є коаліційна угода, яка означає позитивні речі для багатьох, багатьох громадян. Зараз хочеться просто прийняти душ, тому що ми довго й важко домовлялися протягом останніх декількох годин", - сказав Альтмаєр.
Сторони також розподілили 15 міністерських портфелів, третину з яких отримали соціал-демократи. Зокрема, лідер СДПН Мартін Шульц буде призначений новим міністром закордонних справ.
Однак на досягненні угоди процес формування уряду не завершується. Тепер за угоду мають проголосувати понад 460 тисяч членів СДПН і дати свою згоду. Цей процес, як очікується, триватиме близько трьох тижнів.
У блоці ХДС/ХСС процедура простіша – Ангелі Меркель необхідне лише схвалення партійного з'їзду християнських демократів.
Якщо соціал-демократи не висловляться проти укладеної угоди, Німеччина отримає новий уряд до католицького Великодня, який цього року припадає на 1 квітня.
Зазначимо, коаліційний уряд блоку Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу і Соціал-демократичної партії Німеччини не планує змінювати свою політику щодо санкцій проти Росії.
Нагадаємо, двотижневі переговори щодо створення нової "великої коаліції" між Християнсько-демократичним союзом (ХДС) канцлерки Анґели Меркель, його баварським партнером Християнсько-соціальним союзом (ХСС) та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) розпочалися в п’ятницю, 26 січня, у Берліні.
Переговори почалися через чотири місяці після виборів у Бундестаг. Їм передували спроби утворити так звану коаліцію "Ямайка" у складі ХДС/ХСС, Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП), які, однак, провалилися через відмову вільних демократів.
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