У Німеччині відкрився кінофестиваль Берлінале

Особливість Берлінале - фокус на політичних та соціальних проблемах, питаннях рівності та різноманіття

15 лютого відкрився 68-й Берлінський кінофестиваль (Берлінале).

Разом з Каннським і Венеційським кінофестивалями - Берлінале найзначніший кінофорум світу.

Особливість Берлінале - фокус на політичних та соціальних проблемах, питаннях рівності та різноманіття. В різних програмах Берлінського кінофестивалю понад 370 фільмів. В основній програмі – 24 стрічки, 19 з них беруть участь у головному конкурсі, у тому числі "Довлатов" Олексія Германа-молодшого, "Не хвилюйся, далеко він пішки не піде" Гас Ван Сента, "Час диявола" Лав Діаса.

Голова журі цього року – німецький режисер Том Тиквер, режисер фільмів "Біжи, Лола, біжи", "Принцеса і воїн", "Рай", співавтор "Хмарного атласу" та "Восьмого почуття", та ін. Імена переможців-володарів призів Берлінале – Золотого та Срібних ведмедів буде названо 24 лютого.

У межах Берлінале відбуватимуться дискусії на гостросоціальні теми, одну з них присвячено кампанії з протидії сексуального насилля у кіноіндустрії #MeToo.

Україна цьогоріч представлена у програмі "Панорама" стрічкою Марисі Нікітюк "Коли падають дерева". Фільм українського режисера Сергія Лозниці "День перемоги" — у програмі Форум.

Також на кіноринку, що проводиться під час Берлінського кінофестивалю буде презентовано 66 українських кінопроектів, серед них фільм Ярослава Лодигіна "Дике поле" за романом Сергія Жадана "Ворошиловград".

Берлінале вперше відкрився анімаційним фільмом, новою стрічкою Уеса Андерсона "Острів собак", в якому попри притаманну автору кумедну, "іграшкову" стилістику підіймаються питання екології, солідарної протидії політичним маніпуляціям.

Нагадаємо, минулого року на Берлінському кінофестивалі відбувся показ документального фільму “Маріуполь”, що розповідає про життя українців у зоні АТО та на прилеглих територіях. Стрічку зняв литовський режисер Мантас Кведаравічус. Він розповідає, що у фільмі є унікальні кадри – наприклад, справжній бій в Широкіно, який знімали буквально під кулями.



