У Німеччині внаслідок аварії загинула родина з п'яти осіб

Сміттєвоз із невідомих причини раптово набрав велику швидкість і перекинувся на легковий автомобіль, який проїжджав поруч

На півдні Німеччини сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули п’ять осіб.

ДТП сталося на автостраді поблизу міста Наголд. За попередніми даними, сміттєвоз із невідомих причини раптово набрав велику швидкість і перекинувся на легковий автомобіль, який проїжджав поруч.

В результаті аварії в легковому авто загинула родина з двома дітьми, водій вантажівки відбувся легкими травмами. Про це повідомляє Bild.

Причини аварії поки невідомі, поліція не виключає технічного дефекту вантажівки.

Нагадаємо, на Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel". В автомобілі "ВАЗ" загинули четверо дорослих та одна неповнолітня дитина.