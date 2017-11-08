CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півдні Німеччини сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули п’ять осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині внаслідок аварії загинула родина з п'яти осіб
Сміттєвоз із невідомих причини раптово набрав велику швидкість і перекинувся на легковий автомобіль, який проїжджав поруч
Фото: bild.de
ДТП сталося на автостраді поблизу міста Наголд. За попередніми даними, сміттєвоз із невідомих причини раптово набрав велику швидкість і перекинувся на легковий автомобіль, який проїжджав поруч.
В результаті аварії в легковому авто загинула родина з двома дітьми, водій вантажівки відбувся легкими травмами. Про це повідомляє Bild.
Причини аварії поки невідомі, поліція не виключає технічного дефекту вантажівки.
Нагадаємо, на Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel". В автомобілі "ВАЗ" загинули четверо дорослих та одна неповнолітня дитина.
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11 08 2017 17:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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