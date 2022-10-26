У Німеччині водія оштрафували на €4 тисячі за літеру "Z" на авто

Прокурор встановив, що таким чином чоловік хотів висловити свою підтримку російській агресії проти України.

Суд у німецькому Гамбурзі оштрафував 62-річного чоловіка на 4 тисячі євро за російську пропагандистську наклейку загарбницької армії "Z" на склі автомобіля.

Згідно з обвинуваченням, у березні, приблизно через місяць після початку російського вторгнення в Україну, чоловік прикріпив до заднього скла свого автомобіля білий аркуш паперу формату А4 із синьою літерою "Z" і проїхав із ним через Гамбург.

Прокурор встановив, що таким чином чоловік хотів висловити свою підтримку російській агресії проти України.

Суд наклав штраф у розмірі 80 денних ставок по 50 євро. Спочатку, без публічного слухання, було накладено лише штраф у розмірі 60 денних ставок. Проте оскільки чоловік подав апеляцію, відбувся публічний суд, який його й оштрафував на 4 тисячі євро.

Вирок ще не набрав законної сили, оскільки може бути оскаржений.