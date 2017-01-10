У Німеччині вперше одностатева пара взяла шлюб

У Берліні зранку 1 жовтня побралися двоє чоловіків. Цей шлюб став першим офіційно зареєстрованим одностатевим шлюбом у ФРН.

У ратуші в берлінському районі Шенеберзі в присутності близько сотні друзів та родичів побралися двоє чоловіків - Карл Крайле (Karl Kreile) та Бодо Менде (Bodo Mende), інформує DW з посиланням на агентство dpa.

У неділю у Німеччині набув чинності закон, який запроваджує повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів. Він був ухвалений Бундестагом наприкінці червня цього року після того, як канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відмовилася від свого традиційного твердого "ні" щодо гомосексуальних шлюбів та дозволила членам фракції своєї партії голосувати відповідно до своїх переконань. Сама ж Меркель все ж проголосувала проти закону.

Перед цим кілька німецьких партій - Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та Зелені - зробили дозвіл укладати шлюб гомосексуальним парам однією з умов для можливого створення нової правлячої коаліції після парламентських виборів, які відбулися у вересні 2017 року.

Нагадаємо, у липні у Колумбії влада дозволила узаконити стосунки трьох чоловіків.