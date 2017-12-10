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У Німеччині вщент згоріла відома дерев’яна вежа Гете

Дерев’яна вежа у Франкфурті-на-Майні була однією з найвищих дерев'яних веж огляду в Німеччині
У Франкфурті-на-Майні (Німеччина) вщент згоріла дерев'яна оглядова вежа Гете, яка була однією з найвідоміших споруд міста.
У Німеччині вщент згоріла відома дерев’яна вежа Гете Фото: spiegel.de

"Вежа у Заксенгаузені охоплена полум’ям, її не врятувати", - повідомила у Twitter міська пожежна служба.

Через потужний вогонь і ризик обвалу 43-метрової вежі пожежники не одразу почали гасити пожежу, а спершу забезпечили безпеку в околицях, повідомляє Der Spiegel.

Причина пожежі не відома, її з’ясують після проведення розслідування.

Дерев’яна вежа у Франкфурті-на-Майні була однією з найвищих дерев'яних веж огляду в Німеччині. Тільки в 2014 році популярний екскурсійний пункт був відремонтований.

 

Нагадаємо, що в Державній бібліотеці Аугсбурга в Німеччині виявили цінний зразок книги першодрукаря Йоганна Гутенберга.

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12 10 2017 10:37
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