У Німеччині вщент згоріла відома дерев’яна вежа Гете

Дерев’яна вежа у Франкфурті-на-Майні була однією з найвищих дерев'яних веж огляду в Німеччині

У Франкфурті-на-Майні (Німеччина) вщент згоріла дерев'яна оглядова вежа Гете, яка була однією з найвідоміших споруд міста.

"Вежа у Заксенгаузені охоплена полум’ям, її не врятувати", - повідомила у Twitter міська пожежна служба.

Через потужний вогонь і ризик обвалу 43-метрової вежі пожежники не одразу почали гасити пожежу, а спершу забезпечили безпеку в околицях, повідомляє Der Spiegel.

Причина пожежі не відома, її з’ясують після проведення розслідування.

Дерев’яна вежа у Франкфурті-на-Майні була однією з найвищих дерев'яних веж огляду в Німеччині. Тільки в 2014 році популярний екскурсійний пункт був відремонтований.

Zur Zeit wird die Umgebung und ein in der Nähe befindliches Café gekühlt bzw. geschützt. Der Turm selbst ist leider nicht mehr zu retten.^rh pic.twitter.com/ZoSSMDB4Tb — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 12 жовтня 2017 р.

Нагадаємо, що в Державній бібліотеці Аугсбурга в Німеччині виявили цінний зразок книги першодрукаря Йоганна Гутенберга.