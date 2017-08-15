У Німеччині викрали вантажівку із 20 тоннами "Нутелли" і "Kinder Сюрприз"

Вартість викрадених солодощів оцінюють у 50 тисяч євро

У центральній Німеччині злодії викрали причіп вантажного автомобіля із 20 тоннами шоколадної пасти "Нутелла" та яйцями "Kinder Сюрприз".

Інцидент стався у суботу вночі у Нойштадті. Поліція вважає, що задля крадіжки слід було підігнати іншу вантажівку або мікроавтобус, інформує Die Welt.

Злочин може бути пов'язаним із викраденням порожньої вантажівки у Веймарі - за 25 кілометрів від Нойштадта.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок зникнення солодощів у Німеччині впродовж кількох останніх днів. У суботу у Віттенбурзі викрали вантажівку із фруктовим соком.