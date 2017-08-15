CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центральній Німеччині злодії викрали причіп вантажного автомобіля із 20 тоннами шоколадної пасти "Нутелла" та яйцями "Kinder Сюрприз".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині викрали вантажівку із 20 тоннами "Нутелли" і "Kinder Сюрприз"
Вартість викрадених солодощів оцінюють у 50 тисяч євро
Фото: thatsnerdalicious.com
Інцидент стався у суботу вночі у Нойштадті. Поліція вважає, що задля крадіжки слід було підігнати іншу вантажівку або мікроавтобус, інформує Die Welt.
Злочин може бути пов'язаним із викраденням порожньої вантажівки у Веймарі - за 25 кілометрів від Нойштадта.
Нагадаємо, що це вже не перший випадок зникнення солодощів у Німеччині впродовж кількох останніх днів. У суботу у Віттенбурзі викрали вантажівку із фруктовим соком.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 08 2017 12:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа