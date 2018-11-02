У Німеччині вимагають скасувати "безвіз" для Грузії

Федеральне міністерство внутрішніх справ визнало, що різке зростання кількості шукачів притулку з Грузії є проблемою

Уряд німецької землі Північний Рейн-Вестфалія закликав припинити дію безвізового режиму з Грузією.

У суботу, 10 лютого, речник міністерства з питань інтеграції землі підтвердив, що міністр Йоахім Штамп написав відповідного листа виконувачу обов'язків міністра внутрішніх справ Німеччини Томасу де Мезьєру, пише DW.

У листі повідомляється, зокрема, про те, що кількість шукачів притулку з Грузії різко зросла, і частина цих людей займаються "кримінальною діяльністю". Штамп закликав де Мезьєра вжити заходів на європейському рівні з метою припинення "безвізу" для Грузії.

Федеральне міністерство внутрішніх справ визнало, що різке зростання кількості шукачів притулку з Грузії є проблемою.

"Вживаються відповідні заходи", – йдеться у відповіді Берліна.

Як повідомляє медіакомпанія WDR, у листі Штамп зазначив, що в Німеччині минулого року кількість шукачів притулку з грузинськими паспортами зросла зі 170 до 743 осіб на місяць. При цьому, як повідомляє Федеральне управління з кримінальних справ, дехто із шукачів притулку використовує час розгляду їхніх заяв для здійснення "кримінальної діяльності" на території Німеччини.

Тим часом віце-прем'єр, міністр закордонних справ Грузії Міхеіл Джанелідзе 10 лютого зазначив, що уряд країни серйозно сприймає занепокоєння країн-членів ЄС. За його словами, поки немає умов для призупинення візової лібералізації, однак необхідно, щоб "громадяни Грузії звернули увагу на низку правил та не порушували їх", повідомляє агентство "Інтерфакс". Джанелідзе додав, що уряд розглянув конкретні плани дій щодо недопущення порушень, пов'язаних з безвізовим режимом.

Нагадаємо, що ЄС передбачив у 2016 році механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами у тому разі, якщо їхні громадяни порушуватимуть умови "безвізу". До запровадження "безвізу" з Грузією в німецьких урядових колах висловлювали побоювання, що через значну кількість квартирних крадіжок, які вчиняє організована злочинність з Грузії, криміногенна ситуація в Німеччині внаслідок "безвізу" може погіршитися.