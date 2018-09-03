У Німеччині визначилися з новим складом уряду. МЗС очолить соціал-демократ Маас
Колишня міністр у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді ФРН Катаріна Барлей очолила міністерство юстиції. Колишній генеральний секретар СДПН Губертус Хайль став міністром праці, - повідомляє DW.
Колишній міністр юстиції Гайко Маас став главою німецького МЗС, а перший бургомістр Гамбурга Олаф Шольц очолив міністерство фінансів.
Міністром охорони навколишнього середовища стане Свенья Шульце, пост міністра у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді перейде Франциска Гіффай.
Міністрами від ХДС стали: Петер Альтмайер - економіка, Урсула фон дер Ляйен - оборона, Йенс Шпан охорони здоров'я, Аня Карлічек - освіту і наукових дослідженнь, Юлія Клекнер - сільського господарства, Хельге Браун - глава відомства федерального канцлера.
Ще трьох міністрів призначив Християнсько-соціальний союз (ХСС). Горст Зеегофер очолить міністерство внутрішніх справ, Андреас Шойєр стане міністром транспорту, а Доротея Бер - держміністром цифрових технологій.
Раніше президент Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував кандидатуру Ангели Меркель на пост федерального канцлера. Вибори канцлера пройдуть в Бундестазі 14 березня.
Таким чином, тривалі переговори про створення коаліції в Німеччині увінчалися успіхом.
Нагадаємо, більшість членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) погодилися на створення їхньою політичною силою так званої "великої коаліції" з консервативним блоком ХДС/ХСС. Результати голосування німецьких соціал-демократів привітала також і канцлерка Меркель, яка зазначила, що з нетерпінням чекає на подальшу співпрацю в рамках коаліції "на благо країни".
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