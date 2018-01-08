Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині вже майже чверть мешканців має міграційне походження, - ІНФОГРАФІКА

У Німеччині мешкає 19,3 мільйона осіб, які мають міграційне походження
Ця кількість складає 23,6% населення країни - на 4,4% більше, ніж було зафіксовано рік тому.
У Німеччині вже майже чверть мешканців має міграційне походження, - ІНФОГРАФІКА Фото: news.un.org

Близько 2,8 млн (14% мешканців країни) мають турецьке коріння, 11% - польське. Російське походження мають 7% мешканців, з Казахстану походить 6%,  повідомило німецьке Федеральне бюро статистики, інформує Die Welt.

У Німеччині вважають, що міграційне походження мають особи, хоча б один із батьків яких народились не з німецьким громадянством. При цьому 51% таких осіб вже мають німецькі паспорти.

У 2017 році частка іноземців у Німеччині зросла на 5,8 відсотка. На кінець минулого року в Центральному реєстрі іноземців було зареєстровано 10,6 мільйона іноземних громадян, що на 585 тисяч більше, ніж у 2016 році.

Нагадаємо, Бундестаг у п'ятницю, 15 червня, підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців із обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2018 16:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.