У Німеччині вже майже чверть мешканців має міграційне походження, - ІНФОГРАФІКА

Ця кількість складає 23,6% населення країни - на 4,4% більше, ніж було зафіксовано рік тому.

Близько 2,8 млн (14% мешканців країни) мають турецьке коріння, 11% - польське. Російське походження мають 7% мешканців, з Казахстану походить 6%, повідомило німецьке Федеральне бюро статистики, інформує Die Welt.

У Німеччині вважають, що міграційне походження мають особи, хоча б один із батьків яких народились не з німецьким громадянством. При цьому 51% таких осіб вже мають німецькі паспорти.

У 2017 році частка іноземців у Німеччині зросла на 5,8 відсотка. На кінець минулого року в Центральному реєстрі іноземців було зареєстровано 10,6 мільйона іноземних громадян, що на 585 тисяч більше, ніж у 2016 році.

Нагадаємо, Бундестаг у п'ятницю, 15 червня, підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців із обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування.