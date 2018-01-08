У Німеччині вже майже чверть мешканців має міграційне походження, - ІНФОГРАФІКА
Близько 2,8 млн (14% мешканців країни) мають турецьке коріння, 11% - польське. Російське походження мають 7% мешканців, з Казахстану походить 6%, повідомило німецьке Федеральне бюро статистики, інформує Die Welt.
У Німеччині вважають, що міграційне походження мають особи, хоча б один із батьків яких народились не з німецьким громадянством. При цьому 51% таких осіб вже мають німецькі паспорти.
У 2017 році частка іноземців у Німеччині зросла на 5,8 відсотка. На кінець минулого року в Центральному реєстрі іноземців було зареєстровано 10,6 мільйона іноземних громадян, що на 585 тисяч більше, ніж у 2016 році.
Нагадаємо, Бундестаг у п'ятницю, 15 червня, підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців із обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування.
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