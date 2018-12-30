CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ німецькому Майнці та голландському Роттердамі затримали п’ятьох вихідців з "незахідних країн" за підозрою у підготовці теракту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині й Нідерландах затримали п'ятьох підозрюваних у підготовці теракту
Підозрювані є вихідцями з "незахідних країн"
Фото: reuters.com
Поліція Майнца затримала 26-річного сирійця напередодні за запитом Нідерландів. За даними голландських правоохоронців, затриманий у Німеччині сирієць підозрюється у підготовці теракту у Нідерландах, повідомляє видання Zeit.
Повідомляється, що сирієць не мав дозволу на проживання у Німеччині і пізніше суд має прийняти рішення про його екстрадицію до Нідерландів.
Операція проводилася в тісній координації з правоохоронними органами Нідерландів. Того ж дня у Роттердамі затримали чотирьох підозрюваних у плануванні теракту.
Нагадаємо, що поліція Каталонії посилила заходи безпеки після попередження Держдепартаменту США про можливість теракту у Барселоні на різдвяні свята.
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30 12 2018 14:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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