У Німеччині й Нідерландах затримали п'ятьох підозрюваних у підготовці теракту

Підозрювані є вихідцями з "незахідних країн"

У німецькому Майнці та голландському Роттердамі затримали п’ятьох вихідців з "незахідних країн" за підозрою у підготовці теракту.

Поліція Майнца затримала 26-річного сирійця напередодні за запитом Нідерландів. За даними голландських правоохоронців, затриманий у Німеччині сирієць підозрюється у підготовці теракту у Нідерландах, повідомляє видання Zeit.

Повідомляється, що сирієць не мав дозволу на проживання у Німеччині і пізніше суд має прийняти рішення про його екстрадицію до Нідерландів.

Операція проводилася в тісній координації з правоохоронними органами Нідерландів. Того ж дня у Роттердамі затримали чотирьох підозрюваних у плануванні теракту.

Нагадаємо, що поліція Каталонії посилила заходи безпеки після попередження Держдепартаменту США про можливість теракту у Барселоні на різдвяні свята.