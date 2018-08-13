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У Німеччині за вбивство оси можуть оштрафувати на 65 тис євро

У Німеччині всі дикі тварини перебувають під захистом
У Німеччині вбивство оси тягне за собою серйозні штрафи: у середньому такий штраф, що стосується вимираючих видів, становить 50 тисяч євро, а найбільший - 65 тисяч євро. За знищення звичайних ос штрафи у різних землях становлять від 5 тисяч до 50 тисяч євро.
У Німеччині за вбивство оси можуть оштрафувати на 65 тис євро Фото: з відкритих джерел

Німецький закон дуже чіткий: всі дикі тварини перебувають під захистом, їх не можна ловити, калічити або вбивати без вагомих причин. Гнізда не повинні бути пошкоджені або знищені, пише Bild.

До вбивства оси прирівнюється і застосування пастки, в якій комахи можуть загинути. Заборонено використовувати олов'яні пастки, оскільки вони захоплюють різних комах, зокрема шершнів, інших видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Натомість газета наводить детальну схему саморобного пристрою, як законно упіймати осу, щоб не потрапити під приціл німецької системи правосуддя.

"Я не знаю жодного випадку, коли порушення Федерального закону про охорону природи було покаране штрафом. На мій погляд, пастка, з якої комаха швидко звільняється, дозволяється як профілактичний захист", - сказав юридичний експерт Отто Бретзінгер.

Якщо ви є власником помешкання, біля якого або в якому завелися оси, необхідно звертатися за професійною допомогою до природоохоронного союзу, органів охорони навколишнього середовища або контролерів захисту від шкідників. Вони уповноважені забезпечити правильне "переселення" комах.

Нагадаємо, що мешканець Данії Фінд Андерсен-Фрюдаль намагався отримати компенсацію за псування майна бобрами, однак програв суд.

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13 08 2018 14:37
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