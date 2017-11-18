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У Німеччині заборонили "розумні годинники" для дітей через стеження батьків

Агентство рекомендує батькам дітей, у яких є "розумні годинники", знищити ці пристрої
У Німеччині Федеральне мережеве агентство заборонило використання "розумних годинників", які дозволяють дорослим слухати, що відбувається поруч з дитиною. Така технологія була розцінена як спосіб стеження.
У Німеччині заборонили "розумні годинники" для дітей через стеження батьків Фото: gadgets.org

За словами чиновників, батьки деяких дітей використовували "розумні годинники" у тому числі для того, щоб підслуховувати, що говорять вчителі в класі. Самі вчителі - а часто і учні - в цей момент не помічали, що мікрофон на годиннику ввімкнений, повідомляє Deutsche Welle.

Агентство рекомендує батькам дітей, у яких є "розумні годинники", знищити ці пристрої.

У відомстві підкреслили, що йдеться не про всі "розумні годинники", а тільки про ті, які працюють без зв'язку з телефоном дитини і в яких є функція "голосового моніторингу". Вона за допомогою програми на сторонньому телефоні дозволяє вмикати мікрофон і слухати, що відбувається поруч з дитиною.

Нагадаємо, що влада індійського міста Мумбаї заборонила фотографувати себе у 16 зонах міста.

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18 11 2017 16:59
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