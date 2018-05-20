У Німеччині заново перевірять десятки тисяч заяв про надання притулку
У той же час глава відомства Ютта Кордт заявила наприкінці тижня про те, що буде перевірено 18 тисяч заяв.
Зазначається, що в цих 13 відділеннях показник обробки заяв або значно вищий, або нижчий, ніж у середньому по 70 подібних закладах. Причиною перевірок став скандал у Бременській філії, де співробітників запідозрили в корупційних діях - вони помилково затвердили 1200 прохань, які треба було відхилити. Тепер МВС країни перевірятиме всі рішення цього відділення, прийняті з 2000 року, повідомляє Bild am Sonntag.
Відбудеться велика "чистка" серед перекладачів, які працюють з BAMF. Раніше цього року було припинено співпрацю з 2 тисячами перекладачів, тепер відомство має намір перепідготувати решту тих, з якими працює, зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, що в 2017 році Європейський союз надав притулок для 538 тисяч біженців. У 2017 році Німеччина прийняла більше 60% всіх біженців в Європі, за нею йдуть Австрія і Швеція.
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