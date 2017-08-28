У Німеччині засудженого медбрата підозрюють у вбивстві 90 людей

У Німеччині медбрата Нільса Хегеля запідозрили у вбивстві 90 осіб.

Нільс Хегель відбуває довічний термін. 2015 року суд виніс йому вирок за вбивство шести осіб, повідомляє Bild.

Після того, як Хегелю винесли вирок, слідство у його справі тривало, оскільки на суді чоловік зізнався, що спричинив зупинку серця за допомогою смертельної ін'єкції у 90 пацієнтів.

Експерти ексгумували останки пацієнтів Хегеля і знайшли в них сліди ліків, які він використовував для ін'єкцій. Слідство встановило, що Хегель убивав своїх пацієнтів, працюючи в лікарнях міст Дельменхорст і Ольденбург у Нижній Саксонії.

Колишній медбрат зізнався, що вводив людям смертельну дозу препарату для того, щоб потім їх реанімувати. Метою цього, за версією слідства, було створення репутації медика, який рятує людей від смерті.

Таке число жертв - найбільше для серійних убивць у Німеччині з часів Другої Світової війни, відзначає Bild. Спочатку Хегеля засудили до 7,5 років в'язниці за замах на вбивство. У 2005 році один з його колег зауважив, що Хегель зробив смертельну ін'єкцію своєму пацієнтові, який, незважаючи на це, вижив.

Нагадаємо, що минулого року у Франції засудили нідерландського стоматолога Якобуса ван Ніеропа ("Стоматолог жаху"), який покалічив 120 пацієнтів. Голландцю дали вісім років в'язниці.