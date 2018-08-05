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У Німеччині затримали банду злочинців, до якої входили українці

Німецька поліція провела масштабну спецоперацію
У вівторок, 8 травня, у Німеччині правоохоронці затримали учасників банди контрабандистів, членами якої були громадяни України.
У Німеччині затримали банду злочинців, до якої входили українці Фото: dpa

За даними слідства, злочинці займалися контрабандою людей - перевозили громадян Молдови до Німеччини та допомагали влаштовуватися на роботу за підробленими румунськими документами, повідомляє DW.

Поліцейські провели масштабну операцію у федеральних землях Нижня Саксонія, Бремен, Гамбург та Саксонія-Ангальт. Загалом 800 поліцейських провели обшуки у більше ніж 20 офісах та будинках. У Гамбурзі під час слідчих дій поліцейські виявили 42 нелегальних мігрантів.

Трьох головних підозрюваних – двох громадян ФРН та одного росіянина віком від 30 до 43 років – затримали в Гамбурзі ще ввечері 7 травня. Злочинне угруповання складалося з восьми осіб, у тому числі громадян України. Загалом розслідування триває проти 13 обвинувачених.

За даними поліції, деякі з підозрюваних у Саксонії-Ангальт були пов’язані з націоналістичним рухом Громадяни рейху (так звані "рейхсбюргери"). Прихильники руху не визнають існування ФРН та ототожнюють себе з німецькою імперією, що існувала з 1871 по 1918 рік.

Нагадаємо, Польська прокуратура внесла в Окружний суд у Перемишлі обвинувальний акт проти трьох громадян України, яких підозрюють у контрабанді наркотиків з Євросоюзу до України та Росії.

 
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08 05 2018 16:57
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