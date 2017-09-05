У Німеччині затримали офіцера Бундесверу у справі про підготовку теракту

Затриманому закидають, що він з "правоекстремістських міркувань" діяв спільно з іншим підозрюваним

У справі про підготовку теракту в Німеччині затримали ще одного офіцера Бундесверу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

27-річного старшого лейтенанта Максиміліана Т. затримали 9 травня під час спецоперації в Келі (федеральна земля Баден-Вюртемберг).

Затриманому закидають, що він з "правоекстремістських міркувань" діяв спільно з товаришем по службі Франко А.

Останній, за даними слідства, видавав себе за сирійського біженця і, діючи з ксенофобських мотивів, готував разом із затриманим у квітні Матіасом Ф. терористичний напад.

Об'єктом нападу нібито мав стати високопоставлений політик або знаменитість, залучені до роботи з біженцями та мігрантами.

Попереднє розслідування в справі старшого лейтенанта Франко А. почалося в кінці січня, після того як в туалеті віденського аеропорту був виявлений пістолет калібру 7,65 мм. 3 лютого він повернувся, щоб забрати сховану зброю, і був затриманий австрійською владою. Після цього проти нього порушили кримінальну справу.