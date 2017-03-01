У Німеччині затримали підозрюваних у підготовці вибуху на Новий рік

У Німеччині затримали двох чоловіків, підозрюваних у плануванні вибуху на Новий рік.

Про це повідомляє видання Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Як повідомляє видання, в квартирах затриманих в ході обшуків виявлено понад 150 кілограмів піротехнічних засобів. Повідомляється, що частина з них була знешкоджена.

Обидва підозрюваних заперечують всі звинувачення. В даний час вони перебувають у слідчому ізоляторі до з'ясування обставин. Однак, як повідомила поліція, їх зв'язок з ісламістськими угрупованнями виключається.

Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель 12 осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.