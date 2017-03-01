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У Німеччині затримали підозрюваних у підготовці вибуху на Новий рік

У квартирах затриманих було виявлено понад 150 кілограмів піротехнічних засобів
У Німеччині затримали двох чоловіків, підозрюваних у плануванні вибуху на Новий рік.
У Німеччині затримали підозрюваних у підготовці вибуху на Новий рік Фото: Focus

Про це повідомляє видання Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Як повідомляє видання, в квартирах затриманих в ході обшуків виявлено понад 150 кілограмів піротехнічних засобів. Повідомляється, що частина з них була знешкоджена.

Обидва підозрюваних заперечують всі звинувачення. В даний час вони перебувають у слідчому ізоляторі до з'ясування обставин. Однак, як повідомила поліція, їх зв'язок з ісламістськими угрупованнями виключається.

Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель 12 осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.

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03 01 2017 20:55
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