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У Німеччині завершено підрахунок голосів: у Бундестаг проходять шість партій

Партія Ангели Меркель виграла вибори
Центрвиборчком Німеччини завершив підрахунок 100% бюлетенів на виборах до німецького Бундестагу.
У Німеччині завершено підрахунок голосів: у Бундестаг проходять шість партій Фото: reuters.com

Згідно з даними, які публікує Independent, альянс партій ХДС/ХСС вигравав вибори, набравши 33% голосів.

За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) на чолі з Мартіном Шульцем проголосували 20,5% виборців.

На третьому місці - правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АДГ), у них 12,6% голосів. Вона вперше потрапляє в бундестаг.

Далі йдуть: ліберальна Вільна демократична партія Німеччини (ВДП) - 10,7%, Ліва партія - 9,2% і "Союз-90"/"зелені" -  8,9%.

Решта партій набрали менше п'яти відсотків і не пройшли в парламент.

Остаточні підсумки голосування будуть офіційно підбиті приблизно через тиждень після виборів.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що готова почати переговори про формування нового уряду.

Нагадаємо, в Німеччині 24 вересня обирали Бундестаг. Вибори визначать, які партії керуватимуть у країні наступні чотири роки.

Заступниця голови СДПН Мануела Швезіґ після оприлюднення прогнозів щодо результатів виборів до Бундестагу заявила, що партія піде в опозицію.

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