У Німеччині завершено підрахунок голосів: у Бундестаг проходять шість партій
Згідно з даними, які публікує Independent, альянс партій ХДС/ХСС вигравав вибори, набравши 33% голосів.
За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) на чолі з Мартіном Шульцем проголосували 20,5% виборців.
На третьому місці - правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АДГ), у них 12,6% голосів. Вона вперше потрапляє в бундестаг.
Далі йдуть: ліберальна Вільна демократична партія Німеччини (ВДП) - 10,7%, Ліва партія - 9,2% і "Союз-90"/"зелені" - 8,9%.
Решта партій набрали менше п'яти відсотків і не пройшли в парламент.
Остаточні підсумки голосування будуть офіційно підбиті приблизно через тиждень після виборів.
Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що готова почати переговори про формування нового уряду.
Нагадаємо, в Німеччині 24 вересня обирали Бундестаг. Вибори визначать, які партії керуватимуть у країні наступні чотири роки.
Заступниця голови СДПН Мануела Швезіґ після оприлюднення прогнозів щодо результатів виборів до Бундестагу заявила, що партія піде в опозицію.
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