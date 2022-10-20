У Німеччині згорів готель для українських біженців

Поліція підозрює, що будівлю підпалили.

У німецькій комуні Грос-Штремкендорфі згорів готель для українських біженців.

Пожежа сталася в ніч проти 20 жовтня.

"Всі 14 мешканців змогли покинути приміщення неушкодженими. З трьома співробітниками готелютеж усе гаразд", – сказав представник округу Північно-Західний Мекленбург.

За даними поліції, ймовірно готель підпалили. Раніше в середу поліція тут побувала через те, що невідомі намалювали свастику на стіні готелю.

"Виходячи з мого багаторічного досвіду роботи пожежником, наразі я припускаю, що пожежу було розпочато навмисно", – зауважив представник місцевої влади.

Причину пожежі з'ясують експерти.

Українських біженців переселили до іншої будівлі. На місці працювали майже 120 співробітників оперативних служб і близько 20 машин швидкої допомоги.

До прибуття пожежних персонал та пожильці намагалися боротися з вогнем за допомогою вогнегасників. Дах будівлі з соломи згорів вщент.