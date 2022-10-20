CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція підозрює, що будівлю підпалили.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині згорів готель для українських біженців
Фото: ілюстритивне/bild.de
У німецькій комуні Грос-Штремкендорфі згорів готель для українських біженців.
Про це повідомляє Spiegel.
Пожежа сталася в ніч проти 20 жовтня.
"Всі 14 мешканців змогли покинути приміщення неушкодженими. З трьома співробітниками готелютеж усе гаразд", – сказав представник округу Північно-Західний Мекленбург.
За даними поліції, ймовірно готель підпалили. Раніше в середу поліція тут побувала через те, що невідомі намалювали свастику на стіні готелю.
"Виходячи з мого багаторічного досвіду роботи пожежником, наразі я припускаю, що пожежу було розпочато навмисно", – зауважив представник місцевої влади.
Причину пожежі з'ясують експерти.
Українських біженців переселили до іншої будівлі. На місці працювали майже 120 співробітників оперативних служб і близько 20 машин швидкої допомоги.
До прибуття пожежних персонал та пожильці намагалися боротися з вогнем за допомогою вогнегасників. Дах будівлі з соломи згорів вщент.
Раніше повідомлялося, що Німеччина посилила присутність поліції на вокзалах через загрозу торгівлі людьми для українок.
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20 10 2022 12:12 МЕДІА
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