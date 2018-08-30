У Німеччині жорстоко побили мігранта

У потерпілого зламаний ніс та синці, його госпіталізували

У Німеччині троє нападників тяжко побили 20-річного сирійського мігранта, коли той ввечері у середу повертався додому у північному місті Вісмар.

Напад стався на тлі насильницьких акцій протесту праворадикалів у Хемніці, які спалахнули після убивства 35-літнього німця. За нанесення смертельних ножових поранень були затримані вихідці з Іраку та Сирії.

Троє нападників зупинили мігранта та почали ображати його, використовуючи ксенофобську лексику. За повідомленням поліції, двоє чоловіків били його в обличчя, тоді як третій вдаряв його по плечах і ребрах залізним ланцюгом. Потім нападники втекли, повідомляє NDR.

У потерпілого зламаний ніс та синці, його госпіталізували. Після амбулаторного лікування він зміг покинути клініку.

Мер Вісмара Томас Бейєр засудив напад, зазначивши, що інцидент виражає "настрої погромів" у Німеччині.

Рада Вісмара щодо мігрантів наголосила, що останнім часом у місті регулярно повторюються конфлікти між жителями і біженцями, та закликала міську владу вирішити проблему.