У Німеччині жорстоко побили мігранта
Напад стався на тлі насильницьких акцій протесту праворадикалів у Хемніці, які спалахнули після убивства 35-літнього німця. За нанесення смертельних ножових поранень були затримані вихідці з Іраку та Сирії.
Троє нападників зупинили мігранта та почали ображати його, використовуючи ксенофобську лексику. За повідомленням поліції, двоє чоловіків били його в обличчя, тоді як третій вдаряв його по плечах і ребрах залізним ланцюгом. Потім нападники втекли, повідомляє NDR.
У потерпілого зламаний ніс та синці, його госпіталізували. Після амбулаторного лікування він зміг покинути клініку.
Мер Вісмара Томас Бейєр засудив напад, зазначивши, що інцидент виражає "настрої погромів" у Німеччині.
Рада Вісмара щодо мігрантів наголосила, що останнім часом у місті регулярно повторюються конфлікти між жителями і біженцями, та закликала міську владу вирішити проблему.
Нагадаємо, у Німеччині смерть 35-річного чоловіка викликала стихійні протести правих радикалів, які влаштували сутички з правоохоронцями. Близько 800 осіб вийшли на вулиці саксонського міста Хемніц.
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