Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині жорстоко побили мігранта

У потерпілого зламаний ніс та синці, його госпіталізували
У Німеччині троє нападників тяжко побили 20-річного сирійського мігранта, коли той ввечері у середу повертався додому у північному місті Вісмар.
У Німеччині жорстоко побили мігранта Фото: Reuters

Напад стався на тлі насильницьких акцій протесту праворадикалів у Хемніці, які спалахнули після убивства 35-літнього німця. За нанесення смертельних ножових поранень були затримані вихідці з Іраку та Сирії.

Троє нападників зупинили мігранта та почали ображати його, використовуючи ксенофобську лексику. За повідомленням поліції, двоє чоловіків били його в обличчя, тоді як третій вдаряв його по плечах і ребрах залізним ланцюгом. Потім нападники втекли, повідомляє NDR.

У потерпілого зламаний ніс та синці, його госпіталізували. Після амбулаторного лікування він зміг покинути клініку.

Мер Вісмара Томас Бейєр засудив напад, зазначивши, що інцидент виражає "настрої погромів" у Німеччині.

Рада Вісмара щодо мігрантів наголосила, що останнім часом у місті регулярно повторюються конфлікти між жителями і біженцями, та закликала міську владу вирішити проблему.

Нагадаємо, у Німеччині смерть 35-річного чоловіка викликала стихійні протести правих радикалів, які влаштували сутички з правоохоронцями. Близько 800 осіб вийшли на вулиці саксонського міста Хемніц.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 08 2018 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ринок пластичної хірургії в Україні: проблеми та перспективи

Ринок пластичної хірургії в Україні: проблеми та перспективи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.