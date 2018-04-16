У Німеччині зіткнулися два літаки: є загиблі Двоє пілотів загинули. Чи були в літаках пасажири невідомо

У Німеччині поблизу міста Швабіш-Халль у федеральній землі Баден-Вюртемберг зіткнулися два невеликі літаки.

Фото: Sdmg / Kohls Quelle: dpa

У поліції розповіли, що відбулося зіткнення легкомоторного і спортивного літаків, повідомляє видання Focus. Зіткнення сталося при заході літаків на посадку. Місце події оточили, там знаходився поліцейський вертоліт. На місце викликали експертів з Федерального агентства з розслідування авіаційних подій. Нагадаємо, що у місті Маріон (штат Індіана, США) на злітній смузі зіткнулися два літаки, в результаті чого загинуло двоє осіб.

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