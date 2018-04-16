CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Німеччині поблизу міста Швабіш-Халль у федеральній землі Баден-Вюртемберг зіткнулися два невеликі літаки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині зіткнулися два літаки: є загиблі
Двоє пілотів загинули. Чи були в літаках пасажири невідомо
Фото: Sdmg / Kohls Quelle: dpa
У поліції розповіли, що відбулося зіткнення легкомоторного і спортивного літаків, повідомляє видання Focus.
Зіткнення сталося при заході літаків на посадку.
Місце події оточили, там знаходився поліцейський вертоліт. На місце викликали експертів з Федерального агентства з розслідування авіаційних подій.
Нагадаємо, що у місті Маріон (штат Індіана, США) на злітній смузі зіткнулися два літаки, в результаті чого загинуло двоє осіб.
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16 04 2018 09:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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