CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок ввечері на вокзальній станції німецького міста Айхах зіткнулися пасажирський і вантажний потяг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині зіткнулися два потяги: двоє загиблих, 14 поранених
Зіткнулися пасажирський і вантажний потяги
Фото: augsburger-allgemeine
У результаті 2 людини загинули та 14 поранено, повідомляє Augsburger-allgemeine.
"Водій пасажирського поїзда і пасажир загинули в результаті аварії. Ще 14 людей отримали поранення, один з них у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
На місце події прибули пожежники, поліцейські і рятувальники. У цей час причина аварії на поїзді залишається неясною.
Нагадаємо, що на південному сході Австрії в районі вокзалу міста Нікласдорф зіткнулися два пасажирські потяги. Щонайменше одна людина загинула, до 20 постраждали.
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