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У Німеччині зіткнулися два потяги: двоє загиблих, 14 поранених

Зіткнулися пасажирський і вантажний потяги
У понеділок ввечері на вокзальній станції німецького міста Айхах зіткнулися пасажирський і вантажний потяг.
У Німеччині зіткнулися два потяги: двоє загиблих, 14 поранених Фото: augsburger-allgemeine

У результаті 2 людини загинули та 14 поранено, повідомляє Augsburger-allgemeine.

"Водій пасажирського поїзда і пасажир загинули в результаті аварії. Ще 14 людей отримали поранення, один з них у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули пожежники, поліцейські і рятувальники. У цей час причина аварії на поїзді залишається неясною.

Нагадаємо, що на південному сході Австрії в районі вокзалу міста Нікласдорф зіткнулися два пасажирські потяги. Щонайменше одна людина загинула, до 20 постраждали.

 

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08 05 2018 08:59
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