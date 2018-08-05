У Німеччині зіткнулися два потяги: двоє загиблих, 14 поранених

У понеділок ввечері на вокзальній станції німецького міста Айхах зіткнулися пасажирський і вантажний потяг.

У результаті 2 людини загинули та 14 поранено, повідомляє Augsburger-allgemeine.

"Водій пасажирського поїзда і пасажир загинули в результаті аварії. Ще 14 людей отримали поранення, один з них у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули пожежники, поліцейські і рятувальники. У цей час причина аварії на поїзді залишається неясною.