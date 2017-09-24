У Німеччині знайшли фрагмент "біблії Гутенберга"

"Біблія Гутенберга" — це першодруковане видання, що вважається точкою відліку історії друкарства у Європі

У Державній бібліотеці Аугсбурга в Німеччині виявили цінний зразок книги першодрукаря Йоганна Гутенберга.

Йдеться про "біблію" батька друкарського верстата, якої спочатку було надруковано 180 або 190 примірників, інформує DW. Виявилося, що лист з "біблії" протягом століть служив обкладинкою для іншої книги.

Приблизною датою випуску тиражу "біблій Гутенберга" вважається вченими 1455 рік. Поширення друкарства дало поштовх гуманізму і дозволило не пов'язувати більше знання з монастирями, які були монополістами в сфері освіти і рукописних книг.

Відзначається, що кожен з примірників "біблії Гутенберга" може коштувати декілька мільйонів євро. Хто і коли обернув дорогоцінним листом книгу, мають з'ясувати дослідники.

"Біблія Гутенберга" — це першодруковане видання, що вважається точкою відліку історії друкарства у Європі.

Нагадаємо, що вчені з Ізраїлю та США розшифрували останню частину виявленого у 1970 році стародавнього манусрипту з ізраїльської синагоги Ейн-Геді.