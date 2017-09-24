У Німеччині знайшли фрагмент "біблії Гутенберга"
Йдеться про "біблію" батька друкарського верстата, якої спочатку було надруковано 180 або 190 примірників, інформує DW. Виявилося, що лист з "біблії" протягом століть служив обкладинкою для іншої книги.
Приблизною датою випуску тиражу "біблій Гутенберга" вважається вченими 1455 рік. Поширення друкарства дало поштовх гуманізму і дозволило не пов'язувати більше знання з монастирями, які були монополістами в сфері освіти і рукописних книг.
Відзначається, що кожен з примірників "біблії Гутенберга" може коштувати декілька мільйонів євро. Хто і коли обернув дорогоцінним листом книгу, мають з'ясувати дослідники.
"Біблія Гутенберга" — це першодруковане видання, що вважається точкою відліку історії друкарства у Європі.
Нагадаємо, що вчені з Ізраїлю та США розшифрували останню частину виявленого у 1970 році стародавнього манусрипту з ізраїльської синагоги Ейн-Геді.
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