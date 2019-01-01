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У німецькому Боттропі чоловік в'їхав у натовп

Автомобіліст мав "явний намір вбивати іноземців"
У німецькому місті Боттропі водій навмисно скерував свій автомобіль в групу людей, постраждали чотири особи.
У німецькому Боттропі чоловік в поліція

"Чотири особи були серйозно поранені. У слідчих є докази психічного захворювання злочинця. Слідчі припускають цілеспрямовану атаку, можливо, з ксенофобськими мотивами", - повідомляє Welt.

Автомобіліст мав "явний намір вбивати іноземців", заявив міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Реуль у вівторок. Серед поранених - сирійці та афганці.

Потім чоловік зробив ще дві подібні спроби – у тому ж Боттропі і в сусідньому Ессені. За уточненими даними, у двох містах при чотирьох спробах наїзду було поранено щонайменше п'ять осіб, включаючи дитину; 46-річна жінка отримали небезпечні для життя травми.

Поліції вдалося затримати 50-річного водія. При затриманні він робив ксенофобські заяви.

Нагадаємо, у німецькому Майнці та голландському Роттердамі затримали п’ятьох вихідців з "незахідних країн" за підозрою у підготовці теракту.

 

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01 01 2019 20:28
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